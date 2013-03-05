الدوري الإنكليزي: تيفيز يواصل هز الشباك ويقود السيتي للفوز

واصل المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، هوايته في تسجيل الأهداف وهز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي، ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز الثمين 1-صفر على مضيفه أستون فيلا، اليوم الاثنين، في ختام مباريات المرحلة 12 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وحافظ مانشستر سيتي، حامل اللقب، على فارق الـ12 نقطة التي تفصله عن جاره مانشستر يونايتد متصدر جدول المسابقة قبل عشر مراحل من نهاية المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، وتجمد رصيد أستون فيلا عند 24 نقطة ليظل في المركز الثامن عشر (الثالث من مؤخرة جدول المسابقة) بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وحسم تيفيز اللقاء بالهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.