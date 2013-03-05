الدوري الإنكليزي: يونايتد يسحق نوريتش سيتي برباعية نظيفة

تابع مانشستر يونايتد زحفه بثبات نحو اللقب الـ20 في تاريخه اثر فوزه الساحق على ضيفه نوريتش سيتي 4-صفر، اليوم السبت، على ملعب "اولدترافورد" في افتتاح المرحلة الـ28 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وهو الفوز الخامس على التوالي للشياطين الحمر والـ23 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة بفارق 15 نقطة امام غريمه وجاره مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يحل ضيفا على استون فيلا، بعد غد الاثنين، في ختام المرحلة.

وكانت مباراة اليوم الثانية ضمن سلسلة مكونة من 5 مواجهات متتالية لمانشستر يونايتد مع فرق تصارع لتجنب الهبوط، اذ يواجه في المراحل المقبلة وست هام يونايتد وريدينغ وسندرلاند قبل ان يستضيف جاره سيتي في موقعة قد تكون حاسمة لتحديد هوية البطل.

وسيكون الشهر الحالي حاسما لمانشستر يونايتد لانه يخوض اربع مباريات على ملعبه (ضد نوريتش وريدينغ في الدوري وضد تشلسي في الكأس وريال مدريد الاسباني في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا) وواحدة فقط خارج ملعبه ضد سندرلاند في الدوري في 30 منه، علما بأنه لم يخسر سوى مرة واحدة على ارضه هذا الموسم وكانت امام توتنهام وفاز في مباريات الـ14 الاخرى على ملعب اولد ترافورد.

ورد مانشستر يونايتد الاعتبار من نوريتش سيتي الذي كان هزمه صفر-1 في 17 نوفمبر الماضي، علما بان الشياطين الحمر لم يخسروا منذ ذلك الحين وعلى مدى 16 مباراة حتى الان.

واحتفظ السير اليكس فيرغوسون بالبرتغالي لويس ناني والبرازيلي رافايل دا سيلفا واشلي يونغ على مقاعد البدلاء، فيما غاب ريو فرديناند والويلزي راين غيغز وبول سكولز في سعيه الى اراحتهم قبل القمة النارية، الثلاثاء المقبل، امام النادي الملكي، فيما اطمأن على مهاجمه الهولندي روبن فان بيرسي الذي تعرض لكدمة في مباراة فريقه الاخيرة ضد كوينز بارك رينجرز عندما ارتطم بإحدى الكاميرات المثبتة على جنبات الملعب، حيث لعب اساسيا وكان وراء الهدف الاول قبل ان يخرجه في الشوط الثاني ويدفع بويلبيك.

وشارك واين روني اساسيا بعد غاب عن بداية المباراة ضد كوينز بارك لتعافيه من المرض قبل يوم واحد، وفرض نفسه نجما للمباراة اللى جانب الدولي الياباني شينجي كاغاوا، حيث صنع "الولد الشقي" هدفين للياباني وسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة، فيما لفت الساموراي الانظار بتسجيله هاتريك في الدقائق 45+1 و76 و87.

وضغط مانشستر يونايتد منذ البداية حتى النهاية وكان بإمكانه هز الشباك اكثر من 4 مرات.

وكانت اخطر فرصة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 16 اثر لعبة مشتركة بين روني وفان بيرسي، حيث توغل الاخير داخل المنطقة بيد ان الحارس مارك بان تدخل في توقيت مناسب وقطع الكرة.

وأثمر ضغط مانشستر يونايتد عن هدف في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع عندما مرر الاكوادوري انطونيو فالنسيا كرة عرضية داخل المنطقة حاول فان بيرسي متابعتها بيد انها تهيأت امام كاغاوا غير المراقب فسددها من مسافة قريبة على يسار الحارس.

وعزز كاغاوا تقدم الشياطين الحمر عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من روني بعد مجهود فردي رائع للأخير داخل المنطقة فتابعها من مسافة قريبة زاحفة على يسار الحارس (76).

وأضاف كاغاوا ثالثا عندما تلقى كرة على طبق من ذهب مرة اخرى من روني فتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (87).

وختم روني المهرجان بهدف رابع من تسديدة قوية من خارج المنطقة (90).