الدوري السعودي: الأهلي ذبح الاتفاق .. والهلال نجا من الرائد

سحق أهلي جدة مضيفه الاتفاق برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء بشكل كامل، وظهر الاتفاق بمستوى هزيل في المباراة، افتتح عبدالرحيم الجيزاوي أهداف الأهلي في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أمطر الأهلي شباك الاتفاق بثلاثة أهداف، حيث أحرز البرازيلي برونو سيزار الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء، وتمكن اللاعب زامل السليم من إحراز هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقية 68، واستطاع سلطان السوادي من إحراز الهدف الثالث للاتفاق في الدقيقة 89، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ضربة جزاء ثانية للأهلي، نجح من خلالها الجيزاوي في إحراز هدفه الشخصي الثاني والرابع للأهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة قفر بها للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة الـ31.



الهلال ينفرد بالوصافة

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، تمكن الهلال من تحقيق انتصار صعب على مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، وجاءت أهداف الهلال عن طريق ياسر القحطاني بضربة رأس جميلة في الدقيقة 9 من الشوط الأول.

وعزز الهلال تقدمه بهدف ثان عن طريق هداف الدوري ويسلي لوبيز في الدقيقة 76، وقلص الرائد تأخره بهدف عن طريق لاعب الوسط فيصل درويش في الدقيقة 89 .

وبعد هذا الفوز، انفرد الهلال بالمركز الثاني برصيد 45 نقطة، فيما بقي الرائد على رصيده السابق 23 نقطة في المركز الثامن.

الشباب يفرط

فشل الشباب في تحقيق انتصار يضعه في دائرة المنافسة على لقب الدوري، بعد تعادله أمام مضيفه الشعلة بهدف لكل منها.

افتتح البرازيلي كماتشو أهداف اللقاء لفريقه الشباب بع مرور ربع ساعة على بداية اللقاء، وفي الشوط الثاني عاد الشعلة للمباراة بإحرازه هدف التعادل عن طريق لاعبه سلطان الطميحي، وأضاع الشعلة أهدافاً محققة في الدقائق الأخيرة من المباراة كادت أن تهديه فوزاً ثميناً على ضيفه الشباب.

ارتفع رصيد الشباب للنقطة الـ43 في المركز الثالث، فيما بقي الشعلة في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.



النصر يتعثر

في لقاء البطاقات الملونة، تعثر النصر بالتعادل الإيجابي أمام مضيفه الوحدة متذيل الترتيب في الدوري السعودي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.

تمكن النصر من إحراز هدف التقدم عن طريق لاعبه البرازيلي باستوس "ضربة جزاء" بعد مرور 5 دقائق من بداية اللقاء، وفي الشوط الثاني اقتنص الوحدة هدف التعادل عن طريق علي مدخلي عند الدقيقة 75.

وبهذا التعادل، تراجع النصر إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة، فيما حصد الوحدة النقطة السابعة له بعد مرور 21 جولة من المسابقة.