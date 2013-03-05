الدوري السعودي: "قرّبت يا الفتح"

يدرك لاعبو فريق الفتح الكروي الأول أن فوزهم، اليوم الجمعة، على الاتحاد في انطلاقة مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري زين السعودي للمحترفين، يعني أنهم سيقتربون من حصد اللقب؛ كون الاتحاد هو أقوى الفرق التي سيواجهونها مع الأهلي في ظل فارق السبع نقاط التي تفصلهم عن الهلال والشباب قبل ست جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الفتح جدول الترتيب بـ49 نقطة، وهو بحاجة لـ12 نقطة فقط لكي يضمن اللقب، فيما يحتل الاتحاد المتواضع هذا العام المركز السابع بـ27 نقطة فقط.

ولدعم الفريق لتحقيق الفوز جهزت إدارة نادي الفتح سبع حافلات للسفر إلى مكة المكرمة، ضمن الحملة الجماهيرية التي نظمتها مطلع الأسبوع الحالي، لدعم و مؤازرة الفريق في مواجهة فريق الاتحاد، وستؤدي الجماهير، اليوم الخميس، مناسك العمرة مستغلين تواجدهم في مكة المكرمة قبل التوجه لملعب الشرائع لحضور المباراة.

ويمني الهلال والشباب النفس بتعثر الفتح أمام الاتحاد الذي يطمح لتغيير صورته المهزوزة التي ظهر بها أمام الوحدة، وكلفته رأس مدربه لكي يتقلص الفارق لأربع نقاط إن تمكنا من هزيمة الرائد والشعلة.

الفيصلي والهجر..صراع الهبوط

وتتواصل مباريات دوري زين، غدا السبت، بلقاء الفيصلي مع هجر، وكان الفيصلي، الذي يحتل المركز الثالث عشر بالتساوي مع هجر، ظهر بشكل مثالي أمام بني ياس الإماراتي في كأس أندية الخليج، بعد أن فاز عليه 4-3، إلا أن لاعبو الفيصلي يعتبرون مباراتهم مع الفريق الذي ينافسهم على البقاء في دوري المحترفين الأهم.

قال مدير الفريق محمد المطيري: "لقاء هجر أهم لدينا من كأس الخليج.. الفريق يقدم مستويات مميزة، ولكن عامل الحظ هو من وقف ضدنا في عدة لقاءات، والجميع يرى ذلك خلال الفترة الأخيرة والتي لم تكن مقرونة بالنتائج للأسف".

الأهلي والاتفاق.. لخطف المركز الرابع

تختتم مباريات الجولة، الأحد المقبل، بأربعة لقاءات يستضيف في أقواها الأهلي الخامس الاتفاق السادس، ويتصارع الفريقان على خطف المركز الرابع من النصر الذي يحل ضيفا على صاحب المركز الأخير الوحدة.

وكان الأهلي (36 نقطة) فاز على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا، فيما خسر الاتفاق (31 نقطة) من بختاكور، أما النصر الرابع (37 نقطة) الذي يواجه الوحدة الأخير (6 نقاط) فخسر من العربي الكويتي 2-صفر وخرج من كأس العرب.

ويتوقع أن تكون مباراة الأهلي والاتفاق قوية، فيما لا يتوقع أن يواجه النصر خصما سهلا، خاصة وأن الوحدة كسب الاتحاد محققا فوزه الأول ويطمح في مواصلة الانتصارات.. ولأجل هذا حث المدرب التونسي خليل عبيد مدرب فريق الوحدة الاول لكرة القدم على مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الاتحاد، شاكرا كل من ساهم في تحقيق الفوز الوحيد لفرسان مكة في الدوري حتى الآن.

وفي بقية المباريات سيحاول الهلال والشباب التمسك بالأمل الضعيف لكل منهما للفوز باللقب، بانتظار تعثر الفتح عندما يحل الأول ضيفا على الرائدوالثاني ضيفا على الشعلة، ويتساوى الهلال والشباب بالنقاط (42 لكل منهم) ويفصل بينهما الأهداف التي تميل لصالح الهلال.



خمسة موقوفون

ستمنع البطاقة الصفراء، التي أشهرها الحكام في الجولة الماضية، خمسة لاعبين من المشاركة في الجولة 21 من دوري زين السعودي للمحترفين وهم: نايف هزازي (الاتحاد) وإبراهيم مدخلي (الرائد) ووليد عبدربه (الشباب) و محمد القرني (الهلال) وسامي عبدالغني (الوحدة).