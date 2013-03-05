المصري "جدو" .. "افترى" في الإنكليز

واصل المصري محمد ناجي الشهير بـ "جدو" هوايته في دك شباك الأندية الإنكليزية بدوري الدرجة الأولى المعروف بـ"الشامبيوشيب"، عندما سجل هدفين من أصل خمسة فاز بها فريقه هال سيتي على ضيفه برمنغهام، في المباراة التي جمعتهما البارحة الأولى، ضمن مباريات المرحلة ٣٥ من دوري أندية الدرجة الأولى.

وعاد جدو للتهديف مجددا، بعدما صام في المباراة التي خسرها فريقه الأسبوع الماضي أمام بولتون، ليعود بقوة ويسجل هدفين في مباراة برمنغهام التي انتهت بفوز هال سيتي بخمسة أهداف لهدفين، ليواصل انفراده بالمركز الثاني برصيد 65 نقطة، خلف كارديف المتصدر، مع العلم أن هذا المركز يؤهله للتأهل مباشرة للدوري الممتاز.

وحملت الدقيقة العاشرة من المباراة أول أهداف جدو بتسديدة رائعة، قبل أن يعود في الدقيقة 77 لتسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس بعد متابعته لكرة متقنة أرسلها له مواطنه المصري أحمد المحمدي.

وكاد جدو أن يضيف الهدف الثالث، محرزا أول "هاتريك" في مشواره الاحترافي في إنكلترا، لكنه أضاع الفرصة على نفسه.

وبهدفيه في مرمى برمنغهام، ارتفع رصيد جدو الذي يلعب معارا في صفوف هال سيتي إلى خمسة أهداف، ليساهم بشكل كبير في فوز فريقه في المباريات في إطار سعيه للتأهل للدوري الممتاز.

ويحظى جدو بثقة مدرب الفريق ستيف بروس، الذي دأب على إشراكه أساسيا في المباريات التي شارك بها حتى الآن، وذلك بعدما اقتنع بشكل كبير بامكانياته ومهاراته التي أبهرت الجميع.

يذكر أن جدو يلعب في صفوف هال سيتي الإنكليزي، رفقة مواطنيه أحمد المحمدي، وأحمد فتحي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بعدما انضم مع فتحي للفريق الإنكليزي قادما من الأهلي المصري، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

