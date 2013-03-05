الهلال: فرْض رسوم على تصريحات لاعبينا .. خبر "مُخترع"

نفى نادي الهلال ما أشيع عن عزم إدارته فرض رسوم على الإعلاميين مقابل الحصول على تصريحات من لاعبي الفريق الكروي الأول، وأكد مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال عبدالكريم الجاسر أن كل ما طالبوا به كمركز إعلامي هو التعامل باحترافية فقط، وقال لـ"العربية.نت": "كل ما طلبناه هو أن ينسق الإعلاميون مع المركز الإعلامي قبل الحديث مع اللاعبين من خلال تقديم طلب للحوار مع اللاعب أو المدرب، ونحن بدورنا نترك الأمر للاعب نفسه أن يقبل أو يرفض .. ولكن بعض الإعلاميين يريدونها فوضى بحصارهم اللاعبين قبل دخولهم التدريب أو بعده دون تنسيق"

وأضاف: "نحن طالبناهم بالتعامل باحترافية ولكنهم هاجمونا .. الكل يعلم منذ سنوات أن التدريبات الأخيرة قبل المباراة مغلقة، ولكنهم يصرون على كسر هذه القيود ويريدون فتح الأبواب لهم في أي وقت وهذا غير ممكن، فنحن ندير النادي باحترافية وعليهم تقدير ذلك والتعامل معنا باحترافية أيضا".

وأستغرب مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال ما أشيع بأنهم سيفرضون رسوما مقابل الحصول على تصريحات إعلامية من اللاعبين، وأوضح: "كل ما قلناه هو أن الأمور ستكون منظمة فقط .. ولم نقل أن التصريحات ستكون بمقابل مالي، مع أن هذا الأمر معمول به في الأندية العالمية ولكننا لم نقم بذلك" .. واستطرد: "بعض الإعلاميين يريدون أن يحضروا للنادي في أي وقت ومن دون تخطيط لكي يحصلوا على معلومات يكتبونها في "تويتر"، ويسيئون للنادي وهذا غير مقبول" .. وتابع: "أتحدى أي ناد أن يقدم مثل التسهيلات التي نقدمها في الهلال للإعلاميين فنحن لم نتدخل في ما يكتبونه، ولهذا لا يحق لهم التدخل في تنظيماتنا الخاصة لأن اللاعبين يتضايقون من هذه الضغوط بشكل كبير ويهربون من الإعلاميين".

سخرية لاذعة

واكتظ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمئات التغريدات الساخرة من الفكرة الهلالية التي زُعم أن الهلال ينوي القيام بها .. كما فتح إعلاميون عدة النار على الإدارة الهلالية بعد القرارات التي اتخذتها للحد من تحركات الصحافيين في النادي مستنكرين القيود التي وضعتها الادارة على تحركاتهم داخل النادي والملاعب وإغلاق الأبواب.. ونشط في "تويتر" هاشتاق "تصاريح لاعبي الهلال بفلوس" واحتوى على سخرية لاذعة من الفكرة الهلالية .. وقال المغرد ماجد الأحمدي: "تصاريح الهلاليين قبل المباراه: ٣٠٠ ريال وبعد المباراه ٥٠٠ ريال اذا كان الفريق فائزاً، و ١٥٠ ريال اذا كان خاسراً، وفي حال التعادل ٢٠٠ ريال، اما اذا كان اللاعب عائداً من إصابه فسعر تصريحة ١٨٠ريال" .. فيما تساءلت إيمان السهلي: "بكم التصريح؟! .. مثلا لو أردنا الحصول على تصريح من ياسر، هل نحصل على تصريح من ماجد المرشدي مجاناً؟" .. وغرد آخر: "الباقات اللامحدودة للأسئلة : محمد نامي٢٠ ريال شهريا .. سلطان البيشي ٥٠ ريال شهريا .. ماجد المرشدي ٥٥ ريال شهر .. وياسر القحطاني ٥٠٠ ريال شهريا" .. وكتب ماجد النويصر: "تصريحات لاعبي الهلال بفلوس! الدين ممنوع والشيكات مرفوضة".