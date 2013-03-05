انتخابات "رئاسة الآسيوي": الأبواب أغلقت على أربعة

أقفل باب الترشيح في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقررة في 2 مايو المقبل على أربعة مرشحين، وعلى مرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي "فيفا".

المرشحون الأربعة لرئاسة الاتحاد القاري هم: رئيس الاتحاد البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الإماراتي يوسف السركال، مرشح الاتحاد السعودي حافظ المدلج، رئيس الاتحاد التايلاندي وعضو الفيفا واراوي ماكودي.

والمرشحان لعضوية الفيفا عن منطقة غرب آسيا هما سلمان بن ابراهيم والقطري حسن الذوادي.

المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي حدد موعد انتخابات الرئاسة في 2 مايو المقبل، الذي سيشهد أيضا انتخاب ممثل عن قارة آسيا في اللجنة التنفيذية للفيفا، وانتخاب نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي، وعضوتين في المكتب التنفيذي.

وستكون مدة ولاية رئيس الاتحاد الآسيوي، ونائبة الرئيس وعضوتي المكتب التنفيذي من عام 2013 لغاية 2015، في حين ستكون فترة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لأربعة أعوام حتى عام 2017.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي سيعلن عن القائمة النهائية للمرشحين في 2 إبريل المقبل (قبل شهر من الانتخابات).

يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي كان أعلن قبل أيام أنه يتعين على المرشحين لرئاسة الاتحاد أو المناصب الأخرى الاستقالة من مناصبهم الحالية.

ويشغل الصيني تشانغ جيلونغ رئاسة الاتحاد الآسيوي بالوكالة خلفا للقطري محمد بن همام، وقد أعلن أنه لن يترشح للانتخابات.