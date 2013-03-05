بنزيمة مهدد بالسجن.. 6 أشهر

يواجه مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، خطر السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وذلك بعد أن تم ضبطه بواسطة كاميرات بلدية العاصمة الإسبانية مدريد وهو يقود سيارته بسرعة فائقة في الطريق التي تربط بين بلدة إكستر وحي لوس أنجلوس فينكا (بوزويلو دي ألاركون).

وبحسب صحيفة "ماركا"، نقلاً عن صحيفة "الباييس"، فإن كاميرا المراقبة اصطادت بنزيمة وهو يقود سيارة من نوع "أودي آر آس 5"، بسرعة جنونية تعدّت الـ216 كيلومتراً في الساعة في الثالث من فبراير الماضي، علماً أن السرعة القصوى على ذلك الطريق تبلغ 100 كيلو متر في الساعة.

وذكرت الصحيفة أن الحادثة وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم الذي أعقب خسارة ريال مدريد أمام مضيفه غرناطة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وطبقاً لما أوردته الصحيفة نفسها، فإن بنزيمة بات مهدّداً بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، مع إمكانية استبدال هذه العقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 5 و400 يورو في اليوم، فضلاً عن سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 8 أشهر، وقد تصل إلى 4 سنوات، وفقاً لما تقرره المحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب طالب بتأجيل موعد المحاكمة الذي كان مقرراً يوم ٢٣ فبراير، وذلك نظراً لاستدعائه لمباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا ضد فريق برشلونة، والتي انتهت بفوز فريق العاصمة على غريمه التقليدي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

يذكر أن كريم بنزيمة سبق أن نجا من حادث مرور في ٢٩ نوفمبر 2009 في شارع لافيكيا أن باوزولو في مدريد عندما كان في طريقه للعودة إلى بيته عقب انتهاء مباراة "الكلاسيكو" والتي خسر فيها الريال آنذاك بهدف نظيف.