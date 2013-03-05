تايدر يقف في صف والدته.. ويختار منتخب الجزائر

اختار اللاعب سفير تايدر اللعب لصالح المنتخب الجزائري لكرة القدم بدل منتخب تونس، مخالفاً بذلك قرار شقيقه نبيل الذي يعد لاعباً دولياً ضمن تشكيلة "نسور قرطاج" منذ سنة 2009.

وقد أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" قد راسله، أمس السبت، لإخباره بأن اللاعب سفير تايدر قد تم تأهيله رسمياً للعب مع منتخب الجزائر لكرة القدم وتمثيله في المنافسات الدولية.

وكان اتحاد القدم الجزائري، برئاسة محمد روراوة، قد لجأ لسرية تامة عند معالجة ملف سفير تايدر بحيث لم يتسرب أي خبر رسمي عن إيداع ملف اللاعب لدى لجنة وضعية اللاعبين التابعة لـ"فيفا" قبل أن تمنح هذه الأخيرة الضوء الأخضر للاعب نادي بولونيا الايطالي ليبدأ مشواره مع منتخب "محاربي الصحراء" بدل منتخب تونس الذي كان يسعى مسؤولوه لإقناع سفير بحمل ألوان "نسور قرطاج".

وسفير تايدر من مواليد 29 فبراير 1992 بمدينة كاستريس الفرنسية من أب تونسي وأم جزائرية. وقد فضل اللعب رفقة منتخب بلد والدته بخلاف شقيقه الأكبر نبيل الذي اختار منتخب البلد الأصلي لوالده.

وسيكون بإمكان سفير تايدر تدشين مشاركته الأولى مع المنتخب الجزائري يوم 26 مارس الجاري، بمناسبة المباراة المقرة أمام منتخب البنين بملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة بالبليدة الجزائرية لحساب الجولة الثالثة من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم لكرة القدم 2014.

وينشط سفير تايدر في وسط ميدان دفاعي، ومن المؤكد أنه سيشكل دعماً نوعياً للمنتخب الجزائري في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، شأنه في ذلك شأن لاعب وسط الميدان الهجومي لنادي غرناطة الاسباني، ياسين براهيمي، الذي أهله "فيفا" للعب رسمياً مع الجزائر الخميس الماضي.

