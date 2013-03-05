تشلسي يزيل صورة مدربه من لقطة التتويج بدوري الأبطال

قامت إدارة نادي تشلسي الإنكليزي بتصرف غير مفهوم عندما أزالت صورة المدير الفني السابق للفريق، الإيطالي روبرتو دي ماتيو، من الصورة الرئيسية في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشلسي، والتي تظهر تتويج الفريق اللندني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" الإنكليزية، إن إدارة تشلسي أزالت صورة مدرب الفريق السابق دي ماتيو ضمن الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، حيث تم إجراء مونتاج للصورة بحيث أزيلت صورة دي ماتيو تماماً من الاحتفال مع باقي اللاعبين و الجهاز الفني.

وظهرت الصورة بشكلها الجديد باحتفال لاعبي الفريق وجهازهم التدريبي منقوصاً من دي ماتيو، في تصرف غير مفهوم، في الوقت الذي لم يوضح أي مصدر من النادي السبب.

وكانت إدارة تشلسي طلبت الأسبوع الماضي من عمال ملعب ستامفورد بريدج إزالة اللافتات المناهضة للإسباني رافائيل بينتيز، المدير الفني الحالي للفريق، والتي تضمنت مطالبات برحيله وإقالته من تدريب البلوز، وهو اللقب المحبب لنادي تشلسي.

يذكر أن دي ماتيو كان قد أقيل من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٢، في قرار وصف بالغريب، رغم الإنجازات التي حققها للفريق اللندني بتتويجه بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، في الوقت الذي ما زالت فيه جماهير تشلسي تطالب بعودته لتدريب الفريق، وترفع صوره ولافتات تطالب بعودته في كل مباراة يخوضها الفريق.