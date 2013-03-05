جزائري يفرض "سطوته" في اليونان.. هدف في كل مباراة

يواصل اللاعب الجزائري رفيق زهير جبور تربعه على عرش هدافي الدوري اليوناني لكرة القدم بعد إضافته لهدفين جديدين البارحة في المباراة التي فاز بها فريقه أولمبياكوس على مضيفه نادي أوفي كريت 4-صفر، لحساب الجولة 24 من المسابقة الإغريقية.

ورفع جيور رصيده إلى 20 هدفاً في 20 مباراة، أي بمعدل هدف واحد في كل لقاء، وكان من الممكن أن تكون حصيلته من الأهداف أكثر عدداً لو لم يعاني من إصابات عدة طيلة شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين والتي حرمته من المشاركة في أربعة لقاءات من الدوري.

ويحتل أولمبياكوس صدارة ترتيب الدوري اليوناني الممتاز برصيد 63 نقطة وبفارق 19 نقطة كاملة عن ملاحقه المباشر نادي أستيراليس تريبوليس.

وكان جبور قد انضم لنادي أولمبياكوس في يناير 2011 قادماً إليه من آيك أثينا الذي فسخ عقده مع اللاعب الجزائري بسبب خلاف مع مدرب الفريق، الاسباني مانولو خيمينيز.

وساهم مهاجم منتخب "محاربو الصحراء" بفضل أهدافه الحاسمة في تتويج أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني الممتاز في الموسمين الماضيين أمام الغريم التقليدي نادي باناثينايكوس.

وكان جبور (28 سنة)، قد بدأ مشواره الاحترافي في نادي أوكسير الفرنسي عام 2003، قبل أن يغادر فرنسا إلى بلجيكا في صيف 2004، حيث انضم إلى نادي لالوفيار ثم هاجر إلى اليونان في صيف 2005 فلعب ضمن فرق عدة، هي كأثينيكوس استيراس وأتراميتوس وبانيونيوس ثم آيك أثينا وأخيراً أولمبايكوس.

يُشار الى أن عقد جبور مع نادي أولمبياكوس كان من المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل ما جعل إدارة الفريق تُسرع، في شهر يناير الماضي، لتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات أخرى، خشية منها من رحيل المهاجم الجزائري إلى نادي أوروبي آخر عند نهاية الموسم الجاري بدون تعويض مالي.