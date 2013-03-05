حكم إنكليزي: صافرة الكلاسيكو الإسباني متحيزة بشكل فاضح

شنّ الحكم الدولي السابق ورئيس رابطة الحكام الإنكليزية غراهام بول هجوما لاذعا على ألبرتو أونديانو مايينكو حكم مباراة كلاسيكو كأس إسبانيا الذي جرى، الثلاثاء الماضي، وانتهى بفوز ريال مدريد على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وقال بول في حديث لصحيفة "الدايلي ميل" الإنكليزية: "مايينكو تحيز بشكل كبير لمصلحة ريال مدريد ضد برشلونة وبشكل واضح ولافت للجميع، لا يعقل أن يكون الحكم متحيزا بهذا القدر ومنحازا بشكل غير مبرر"، مشيراً إلى أنه يعرف مايينكو شخصيا ولكنه لا يعرف انحيازه المفرط بهذا الشكل "إدارته للمباراة شابها الكثير من الأخطاء والمحاباة لمصلحة ريال مدريد".

وأكد بول أن مايينكو لم يحتسب ركلتي جزاء لمصلحة برشلونة، ناهيك عن عدد من الأخطاء الأخرى التي كانت عنوان هذا الكلاسيكو الذي أوصلت نتيجته ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وختم رئيس رابطة الحكام الإنكليزية بالثناء على حكام الدوري الإنكليزي الذين وصفهم بأنهم "لا يمكن أن يقدموا مباريات بمثل هذا السوء على شاكلة مايينكو".

وكان الحكم مايينكو قد تعرض لجملة من الانتقادات والاعتراضات عقب إدارته لمباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي أقيمت في معقل برشلونة الكامب نو، حيث امتعض لاعبو برشلونة والإداريون من إدارته للمباراة، بالإضافة لسجله الأسود مع الفريق الكاتالوني، خصوصا بعد تحكيمه مباراة نهائي الكأس قبل موسمين ضد ريال مدريد.

يذكر أن وسائل الإعلام المحسوبة على برشلونة اتهمت مايينكو بالانحياز الكامل لمصلحة ريال مدريد على مدار تاريخ لقاءات الفريقين.



