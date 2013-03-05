دوري أبطال آسيا: بداية عربية "متعثرة"

لم تكن انطلاقة الفرق العربية في النسخة الجديدة من دوري أبطال اسيا مقنعة، بعد أن خسرت أولى مواجهاتها أو تعادلت فيها على أرضها وبين جماهيرها في وقت كانت انتصاراتها فيما بينها فقط .. فمني النصر الإماراتي بخسارة موجعة أمام سابهان أصفها الإيراني، في وقت خسر فيه الاتفاق السعودي أمام بختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، وخسر الجزيرة الإماراتي أمام تركتور سازي الإيراني 3-1، وتعادل الريان القطري على أرضه مع الاستقلال الإيراني 3-3.

أما انتصارات لخويا القطري والشباب السعودي والعين الإماراتي والأهلي السعودي فجاءت على حساب أندية عربية أخرى، هي: الشباب الإماراتي والجيش القطري والهلال السعودي والغرافة القطري.

وعانت الأندية العربية من بداية صعبة في انطلاقة دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا 2013، في وقت كان الرابح الأكبر فيه هي الفرق الأوزبكية التي كسب ممثلاها بونيودكور وبختاكور أولى مبارياتهما، فيما كانت انطلاقة الفرق الكورية والصينية واليابانية متذبذبة بين فوز وخسارة .. وانتهى التايلانديون أكثر رضى مع تعادل ممثليهما بوريرام وموانجثونغ.

ومع انتهاء الجولة الأولى باتت فرق العين الإماراتي وتركتور وسابهان "الإيرانيان" مع لخويا "القطري" يتصدرون مجوعات الشرق، فيما تتصدر فرق اف سي سيول الكوري الجنوبي وجرانزوا الصيني وبنيودكور والأوزبكي وكاشيوا الياباني فرق الغرب.



كانت انطلاقة الهلال السعودي بطل كأس ولي العهد مخيبة للآمال بسقوطه أمام بطل الإمارات ومتصدر الدوري الحالي العين 3-1 على أرض الأخير، ظهر الهلال متواضعا وهو يخسر بسهوله أمام فريق يقوده مدربه السابق الروماني كوزمين اولاريو، وبات العين متصدرا المجوعة الرابعة مستفيدا من تعادل الريان القطري مع الاستقلال الإيراني في الدوحة 3-3 فيما قبع الهلال في ذيل المجموعة.

وصف المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاستقلال الإيراني أمير قلعة النتيجة التي آلت إليها مباراة فريقه مع الريان، والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، بغير العادلة، مشيراً إلى أنه كان بمقدور فريقه أن يسجل ستة أهداف في المباراة .. وقال مدرب الاستقلال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: "كانت المباراة صعبة للغاية بين الفريقين وأعتبرها واحدة من أجمل مباريات دوري أبطال آسيا في ظل تسجيل 6 أهداف كاملة وتوفر فرص كثيرة من الجانبين"، وتابع: "أرى أن النتيجة غير عادلة إلا أنني راضٍ بالنقطة التي حصدها فريقي، خاصة أن منافسنا لم يكن سهلا على الإطلاق وقاتل حتى نهاية المباراة بفضل اللاعبين المحترفين لديه والذين كانوا بمثابة الاضافة الجيدة له".

ولم يكن المدير الفني لفريق الكرة بنادي الريان القطري، الأورغوياني دييغو أغيري راضيا هو الآخر عن النتيجة التي آلت إليها المباراة، وقال في المؤتمر نفسه: "لست سعيداً بالتعادل، ولكن في الوقت نفسه فإن الحصول على نقطة أفضل من لا شيء، المباراة كانت مثيرة من الجانبين وواجهنا منافساَ عنيداً يمتلك نخبة من المهاجمين على مستوى عال، كان من الصعب على مدافعي الفريق مجاراتهم ولكن الأهداف التي تلقاها فريقي لم تكن بسبب أخطاء دفاعية".

كما دفع الفريق السعودي الآخر الاتفاق، الذي يحتل مركزا متوسطاً في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، ثمنا غاليا لخطأ حارسه فايز السبيعي ليخسر أمام باختاكور بطل اوزبكستان بهدف دون رد في طشقند، وحل بختاكور ثانيا في المجموعة الثانية بعد فوز لخويا القطري على الشباب الإماراتي 2-1 في مواجهة خليجية خالصة، فتصدر لخويا المجوعة وجاء باختاكور ثانيا بفارق الأهداف، فيما حل الاتفاق ثالثا وأتى الشباب رابعا بفارق الأهداف أيضا.

ولم تُرض الخسارة لاعبي الشباب الإماراتي الذين اعتقدوا أنهم لعبوا مباراة جيدة .. وقال عبيد صالح بعد المباراة: "قدمنا مباراة جيدة ولم نوفق في ترجمة الفرص التي اتيحت لنا".

وفي المقابل، أعرب مدرب فريق لخويا القطري البلجيكي إريك غيريتس عن سعادته بالفوز المهم الذي حققه فريقه على حساب ضيفه الشباب الإماراتي بهدفين لهدف، خلال منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، وقال: "الفوز مهم للغاية في بداية مشوارنا بالبطولة الآسيوية، حيث واجهنا فريقا قويا لم ينهزم خلال المباريات الثمانية الاخيرة في الدوري، لاعبو فريقي استبسلوا وقاتلوا مثل الأسود ولا أحد منهم قصر في أداء واجبه".



في المجموعة الأولى حقق الشباب السعودي فوزا مثيرا على الجيش القطري، وأبدى مدرب الشباب ميشيل برودوم رضاه عن فوزه الأول، وقال بعد المباراة: "أنا راض جداً عن مستوى اللاعبين خلال المباراة .. سيطرنا تماما على الشوط الأول وأحرزنا هدفين، نجحنا في إيقاف خطورة فريق الجيش" . وأضاف: "تراجع المستوى في الشوط الثاني، لكنني أشعر بالرضا عن الأداء .. حاولنا الاستفادة من تقدم الجيش للهجوم لكننا لم نتمكن من إضافة الهدف الثالث".

فيما كان مدرب الجيش الروماني رازفان لوشيسكو محبطا، وهو يقول: "خسرنا المباراة في الشوط الأول، لا نمتلك الخبرة الكافية في البطولة، بينما يملكها المنافس الذي ظهر بشكل مميز في هذا الشوط" .. وتابع: "لعبنا بشجاعة أكبر في الشوط الثاني وكان من المفترض أن نسجل هدفا واحدا على الأقل .. تبقى الفرصة قائمة للتعويض لأننا لم نلعب سوى مباراة واحدة خارج أرضنا".

وخسر الشباب السعودي الصدارة بفارق الأهداف لأن بطل الإمارات السابق الجزيرة خرج مهزوما في مباراته الاولى تحت قيادة المدرب الاسباني لويس ميا، الذي عين الأسبوع الماضي خلفا للبرازيلي باولو بوناميغو، على يد تركتور سازي الإيراني 3-1 فتصدر الفريق الإيراني الترتيب وحل الشباب ثانيا بفارق الأهداف، فيما جاء الجيش ثالثا والجزيرة رابعا.

ولن تمثل النتيجة بداية جيدة لميا مدرب منتخب إسبانيا تحت 23 عاما (السابق) الذي سيستهل مشواره في الدوري مع الجزيرة صاحب المركز الثاني بمباراة قمة ضد العين المتصدر الأحد المقبل.

وفي المجوعة الثالثة فاز الأهلي السعودي على ضيفه الغرافة القطري 2-صفر، ولكنه لم يخطف الصدارة لأن سابهان أصفهان الإيراني كسب النصر الإماراتي 3-1، فحل الأهلي ثانيا خلف الفريق الإيراني بفارق الأهداف وجاء الغرافة ثالثا والنصر رابعا.

تصدر بونيودكتور المجوعة السابعة، بعد فوزه على مضيفه سانفريس الياباني 2-صفر، واستفاد من تعادل بكين غوان وسبوهانغ ستيلرز سلبا.

فيما حقق كاشيوا الياباني فوزا مهما على قوه جوه الياباني في بكين بهدف دون رد فتصدر الياباني المجموعة الثامنة بعد تعادل سنترال كوست الأسترالي مع سوون سامسونغ الكوري الجنوبي سلبا.

وانتهت صدارة المجموعة الخامسة لاف سي الكوري الجنوبي الذي هزم جيانغ سو الصيني 5-1 وحل فيغالتا الياباني مع بوريرام التايلاندي ثانيا بعد تعادلهما معا 1-1.

وبات غيوانزو الصيني متصدرا للمجموعة السادسة بعد فوزه على اروروا الياباني 3-صفر، مستفيدا من تعادل جونبك الكوري الجنوبي وموانجثونغ التايلاندي 2-2، وستلعب مباريات الجولة المقبلة الأربعاء بعد المقبل.