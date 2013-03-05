رئيس الهلال: ما فعله اتحاد القدم "أمر مريب"

رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل الأوقات الجديدة لما تبقى من مباريات دوري زين السعودي للمحترفين، على الرغم من غضب الأندية التي تشارك في دوري أبطال آسيا، وخاصة الهلال الذي مازال ينافس على بطولة الدوري إلى جوار منافسته في البطولة الآسيوية.. وستجبر التعديلات الأخيرة الهلال على خوض خمس مباريات في أقل من أسبوعين، وهو ما اعتبره القائمون عليه أمرا غير ممكن من الناحية البدنية، خاصة أنه سيخوض أول ثلاث مباريات في اقل من ثمانية أيام .. وتمسك الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمواعيد الجديدة للجولات الأخيرة بداعي أن ذلك يصب في صالح المنتخب السعودي الذي سيلعب أمام اندونيسيا في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2014 في الثالث من مارس الجاري .. وعوضت لجنة المسابقات الأيام الستة الباقية التي استحوذ عليها المنتخب السعودي بضغط مباريات الدوري.

وأكد المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عدنان المعيبد أنه لن يتم تعديل المباريات مرة أخرى .. وقال: "لن يتم تغيير الجدول .. نحن لم نتعمد أن يلعب الهلال ثلاث مباريات قوية متتالية، مباراتين من هذه الثلاث معني بها الاتحاد الآسيوي، ولكن إدارة المنتخبات رأت ضرورة إعطاء المنتخب السعودي فرصة لكي يستعد لمباراة اندونيسيا بشكل مريح لكون فترة الاستعداد السابقة التي وضعت للأخضر هي أربعة أيام قبل التجمع وهذه غير كافية".

ولأجل ذلك أجرى الاتحاد السعودي تغييرات على جدول دوري المحترفين لكي يسمح للمنتخب السعودي بالاستعداد عشرة أيام قبل مواجهة أندونيسيا وهو أمر سيجبر الأندية التي تشارك في دوري ابطال آسيا على خوض ثلاث مباريات في أسبوع.. وبات الهلال الذي ينافس على الجبهتين أكثر المتضررين من هذه التعديلات لأنه سيلعب ثلاث مباريات قوية في أسبوع واحد فسيلعب مع العين الإماراتي في دوري أبطال اسيا يوم 23 أبريل ثم مع الأهلي في لقاء كلاسيكو الدوري يوم 27 قبل أن يلعب مع الريان القطري في البطولة الآسيوية يوم 30 من ابريل المقبل .. وهو ما دعا رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد ان يحتج رسميا.. وقال: "هذه الجدولة مضرة للفريق وتأتي في مرحلة حاسمة وحرجة وضع الفريق الهلالي فيها دون أن يكون له ذنب فيما حدث".. وأضاف "الحل لهذه المعضلة بسيط ويتمثل في تقليص معسكر المنتخب من عشرة أيام إلى ستة أيام مما يخفف الضغط على جميع الفرق خاصة المشاركة منها خارجيا".



وينافس الهلال الفتح على الفوز باللقب خمس جولات على نهاية الدوري ويحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن الفتح المتصدر.

ونفس رئيس الهلال عن غضبه من تعديل جدول الدوري، بكتابة تغريدات في "تويتر"، حمل فيها اتحاد القدم السعودي مسؤولية هذا التغيير وليس لجنة المسابقات، وكتب: "مباراة المنتخب مع اندونيسيا يوم 23 مارس ولو وصل المنتخب هناك في يوم 19، ألا تكفي أربعة أيام قبل المباراة ليرتاح الفريق قبل المباراة؟!.. اذاً ما المانع من أن تقام الجولة 23 من الدوري يوم 17 مارس وينضم بعدها مباشرة لاعبو المنتخب لمعسكرهم؟!"

وأضاف: "أمرغير مفهوم .. لا بل مريب أن تجبر أربع أندية سعودية على لعب ثلاث مباريات في أسبوع (منها اثنتان آسيويتان) وأكثر المتضررين هو الهلال، حيث سيلعب ثلاث مباريات في ثلاث مدن خلال أسبوع، أمام العين في 23 أبريل ثم الأهلي في ختام الدوري في مكة 27 أبريل ثم الريان 30 أبريل في الدوحة!"، وتابع مغرداً: "لا لوم على لجنة المسابقات، اللوم على الاتحاد السعودي"، وزاد: "بنسبة كبيرة حقق الفتح الدوري وهو يستحق، ولكن لنفرض أن مباراته الأخيرة أمام الاتفاق كانت نتيجتها تحدد البطل، أين التكافؤ في أن يلعب الاتفاق ثلاث مباريات منها اثنتان آسيويتان في اسبوع، بينما الفتح يلعب كل أسبوع مباراة".

ولتأكيد وجهة نظره، قام رئيس الهلال بإعادة نشر تغريدات عدة لمغردين، تتفق مع ما ذهب اليه، هي: "يزعمون بأنهم يطبقون الاحتراف وهم أول من يقف ضده، الاحتراف يا اتحادنا هو أن تلتزم بقوانين "فيفا" ولا تستدعي اللاعبين إلا قبل المباراة بأربعة أيام" .. و"الوضع الحالي يضعنا بين خيارين أحلاهما مر، إما التفريط في مركز متقدم في الدوري، وإما دخول مباراة الريان بإرهاق، هل هذا مايريدون؟".

ثم أعاد نشر تغريدة، لمغرد وضع صورة من موقع "فيفا" و موضح فيها أن الانضمام قبل المباريات الرسمية يكون قبل 4 أو 5 أيام بالنسبة للاعبين.