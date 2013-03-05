رئيس برشلونة: لن نتعاقد مع مدرب جديد .. سننتظر عودة تيتو

أكد رئيس نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ساندرو روسيل أن الأولوية المطلقة للنادي هذا الموسم هي شفاء مدربه تيتو فيلانوفا الذي يخضع حاليا للعلاج من السرطان في نيويورك.

وقال روسيل في مؤتمر صحافي اليوم في ختام جمعية عمومية عادية: "إن الأولوية المطلقة بالنسبة للنادي هي شفاء فيلانوفا، والباقي يأتي في الدرجة الثانية. إذا أحرزنا ألقابا فذلك سيكون عظيما، وإذا لم نتمكن من ذلك فسيكون ذلك أسوأ".

وأوضح رئيس برشلونة الذي زار فيلانوفا الأسبوع الماضي، إن الأخير "متحمس جدا" و"يعيش الحياة اليومية للنادي". وأضاف أيضا إنه "إذا أراد الله" فان فيلانوفا قد يعود للإشراف على تدريب الفريق في حال تأهل الى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أي أوائل إبريل المقبل.

وتنتظر برشلونة مهمة صعبة في إياب ثمن النهائي أمام ضيفه ميلان الإيطالي (صفر-2 ذهابا في ميلانو). لكن النادي الكاتالوني يبتعد بفارق 11 نقطة في صدارة الدوري المحلي عن أتلتيكو مدريد، وهو يملك حظوظا كبيرة لإحراز اللقب على الرغم من خسارته أمام غريمه ريال مدريد حامل اللقب (1-2) أول من أمس السبت.

وبدا روسيل حاسما جدا خلال تأكيده أن إدارة النادي لم تفكر أبدا في التعاقد مع مدرب جديد، وقال: "لم تفكر الإدارة الحالية أبدا في التعاقد مع مدرب جديد .. سننتظر طيلة الوقت الذي سيحتاجه فيلانوفا للعودة إلى منصبه".

وأشاد روسيل بالمدرب المساعد جوردي رورا الذي تحمل مسؤولية تدريب النادي منذ سفر فيلانوفا الى نيويورك في 22 يناير بسبب مرض السرطان، وقال: "رورا بطل .. يجب أن نشكره على المسؤولية التي تحملها".