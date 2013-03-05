رونالدو لفاران: "مبروك .. أصبحت تنافسني بالتسجيل في برشلونة"

كشف مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي رافائيل فاران، السر وراء الابتسامة العريضة التي لم تفارق وجهه عقب تسجيله الهدف الثالث في المباراة التي جمعت فريقه بغريمه التقليدي برشلونة، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وأشار الفرنسي الشاب، في مقابلة خاصة مع قناة "كواترو" الإسبانية، إلى أن زميله بالفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال له: "هنيئاً لك يا صديقي .. لقد أصبحت تنافسني بالتسجيل في برشلونة"؛ ما أدخله في فرحة غامرة عقب الهدف.

وساهم اللاعب، الذي لم يتعدى الـ 20 من عمره، في صعود فريقه ريال مدريد إلى المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا بتسجيله هدفين في مرمى الغريم الأزلي برشلونة، الأول في مباراة الذهاب عندما أنقذ فريقه من الخسارة على معقله "سانتياغو بيرنابيو"، في حين أحرز هدفه الثاني أول أمس على ملعب "كامب نو" عندما انتهى اللقاء بفوز الريال بثلاثية.

واطمأنت جماهير "الميرنغي" على مستقبل دفاع فريقها بفضل اكتشاف عنصر مميز، حيث أظهر فاران رباطة جأش منقطعة النظير أمام برشلونة ونجح في التجانس مع قلبي الدفاع راموس، وبيبي والذين وجد فيهم مورينهو التوليفة الأمثل في خطوطه الخلفية منذ توليه مسؤولية تدريب "لوس بلانكوس" في عام 2010.

ويرى مراقبون بأن المدافع اليافع بات يشكل تهديداً صريحاً على زميليه راموس، وبيبي، مرجعين ذلك إلى الأداء اللافت الذي ظهر به اللاعب الفرنسي في مباراة برشلونة؛ إذ لم يكتفِ بالأداء الدفاعي وفرض الرقابة الصارمة على المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الأفضل في العالم، بل إن طول قامته ساهم في ردّ اعتبار فريقه أمام الغريم بتسجيله هدفين بالرأس.

وفضلاً عن ذلك، فإن عشاق النادي الملكي يفضلون الاعتماد على فاران ابن الـ19ربيعاً، على حساب راموس 27 عاماً وبيبي 30 عاماً؛ نظراً لعمره الصغير ومستواه المتصاعد، حيث يبدو أداء المدافع الفرنسي مدهشاً مقارنة بعمره.