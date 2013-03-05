روني : عذراً صديقي البرتغالي .. "أحبك" لكنني سأطيح بك

أكد مهاجم الفريق الكروي الاول بنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي واين روني، أنه سيضع العواطف جانباً عند مواجهة "صديقه" البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب "أوالتراد فورد"، في مباراة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب، التي جرت قبل أسبوعين بمدريد، قد انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة هدف لمثله، حيث سجل كريستيانو رونالدو هدفاً بالرأس بعدما ارتقى فوق جميع مدافعي "المانيو" بطريقة عجيبة أذهلت كل المتتبعين الرياضيين، ولم يعبر حينها الهداف البرتغالي عن فرحته احتراماً لجماهير فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي حمل ألوانه لمدة ستة مواسم كاملة.

وقال روني في مقابلة مع القناة التلفزيونية الفرنسية " تي أف ١"، بثتها أمس الأحد: "إنّه موعد كبير بين أقوى ناديين في العالم في الوقت الحالي .. أنا متأكد أن كريستيانو رونالدو سيحظى باستقبال جيد من طرف جماهير مانشستر .. إنّه لاعب ممتاز وصديق لنّا جميعاً .. لقد كناّ نفضل بقاءه معنا إلا أنّه قرر الرحيل إلى مدريد".

وتابع روني متحدثاً عن رونالدو: "على أية حال كلنا نحبه، لكننا سنعمل على الاطاحة به وبفريقه والتأهل إلى الدور المقبل".

وكان واين روني وكريستيانو رونالدو قد شكلّا ثنائياً مميزاً في خط هجوم مانشستر يونايتد من 2004 إلى 2009، وساهما بقسط كبير في تتويج النادي بلقب الدوري الانكليزي الممتاز عامي 2007 و2008 وبلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 2008 وبكأس العالم للأندية عام 2008.

وتأمل جماهير مانشستر يونايتد في عودة رونالدو للدفاع على ألوان الفريق بداية من الموسم الكروي المقبل في ظل الخلاف القائم بين اللاعب البرتغالي وإدارة نادي ريال مدريد حول شروط تمديد العقد الذي سينتهي في يونيو 2015 ولكن المدير الفني للنادي الانكليزي، السير أليكس فيرغسون، ألمح في تصريحاته الأخيرة أنه من المستبعد جداً تجسيد هذا الأمل إلى حقيقة في المستقبل القريب.

