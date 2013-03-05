روني يصدم محبيه: "اعذروني .. لن أوقع لكم"

خذل واين روني نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنكليزي لكرة القدم، جماهيره، التي زحفت خلفه، لحضور احتفال توقيع كتابه الثاني، الذي جرى في إحدى القاعات الشهيرة بمدينة مانشستر الأسبوع الماضي.

و قالت صحيفة "الصن" البريطانية إن روني رفض التوقيع باسمه على أقمصة وملصقات قدمتها إليه جماهير مانشستر يونايتد في احتفالية تقديم كتابه، قائلاً لهم: "اعذروني لن أوقع لكم إلا على الكتاب فقط".

ووصفت الصحيفة البريطانية، روني، بأنه لم يتعامل باحترافية مع محبيه الذين وصلوا لحضور الاحتفالية، والحصول على توقيعه.

وكان روني قد وقع عقد كتابه الثاني الذي حمل اسم "عقد من الزمن في الدوري الممتاز الانكليزي"، والذي يأتي بمناسبة مرور عشر سنوات على احترافه لعبة كرة القدم.

ونشرت بعض وسائل الإعلام الانكليزية مقتطفات من كتابه، الذي تحدث فيه عن بداياته الاحترافية، التي بدأت مع نادي إيفرتون، ثم انتقاله بعد ذلك لمانشستر يونايتد، وكيف خطى أولى خطواته في عالم كرة القدم.

وذكر روني في كتابه العديد من القصص والمواقف التي تعرض لها، والتي كان أبرزها مشكلته مع السير أليكس فيرغسون، عندما كان يُريد مغادرة الفريق، بالإضافة للعديد من القصص المتعلقة بحياته الخاصة.