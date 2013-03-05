ريال مدريد لاتحاد القدم: نريد نهائي كأس الملك في برشلونة

أبدى مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، رغبته في خوض المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا التي ستجمعه أمام جاره أتلتيكو مدريد في 18 مايو/أيار المقبل على ملعب "كامب نو" معقل غريمه الأزلي برشلونة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد قدم نادي العاصمة الإسبانية اقتراحاً إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالبه فيه بإقامة مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "كامب نو"، وذلك نظراً لاستيعابه عدداً هائلاً من الجماهير (99 ألف متفرج) مقارنة بملاعب أخرى في إسبانيا، فضلاً عن كونه ملعباً محايداً.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد قد أصرت على أن الملعب المثالي لخوض اللقاء المرتقب هو ملعب "كامب نو" في إقليم كاتالونيا، بالنظر إلى أرضية الملعب المناسبة.

ومن بين الخيارات التي يدرسها الاتحاد الإسباني في حال تم رفض هذا الاقتراح إقامة المباراة في ملعب "المستايا" أو "رامون سانشيز بيزخوان"، إلا أن السعة الاستيعابية القليلة للملاعب تجعل هذا الاحتمال مستبعداً، وهو أمر سيجعل الاتحاد في ورطة.

وسيضرب ريال مدريد عصفورين بحجر واحد عن طريق رغبته في اللعب على أرضية "كامب نو"، يتمثل الأول في التتويج بالبطولة على مرأى ومسمع جماهير برشلونة وإقليم كاتالونيا الذي يريد الانفصال عن إسبانيا، كما أن إدارة ريال مدريد ترغب في إحراج إدارة "برشلونة" وزيادة الانتقادات الموجهة ضدها في حال رفضها الاقتراح.

وتُمني جماهير ريال مدريد النفس في رد الدين لجماهير برشلونة التي احتفلت بالتتويج بلقب الكأس عام 1997 في "سانتياغو بيرنابيو" بعزف موسيقى النادي الكاتالوني، ورفع الأعلام الكاتالونية وسط هتافات آلاف الأنصار، وهو ما يعد خرقاً للقوانين الإسبانية التي تحذر رفع العلم الكاتالوني في العاصمة.

ومن المتوقع ألا يلقى هذا الاقتراح دعماً من إدارة النادي الكاتالوني التي ستسعى هي الأخرى إلى رد الصاع صاعين، حيث كان ريال مدريد قد رفض طلب الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا، بين برشلونة وأتليتيك بيلباو، على ملعبه سانتياغو بيرنابيو.

وتذرع الفريق الملكي في رفضه لطلب الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية على ملعبه بعدم جاهزية الملعب، ووجود أعمال الصيانة السنوية به في هذا التوقيت.

ووقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم حائراً أمام هذه المعضلة على مدار السنوات القليلة الماضية، إذ كان برشلونة قد رفض هو الآخر احتضان المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا 2004 على ملعب كامب نو، عندما كان النادي الملكي طرفاً في تلك المباراة إلى جانب نادي ريال سرقسطة، حيث أقيمت المباراة في آخر المطاف على ملعب "مونتغويك" الذي كان تابعاً لنادي إسبانيول.