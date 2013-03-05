ريال مدريد يتدرب في ملعب عدو العدو

قرر المدير الفني لريال مدريد الإسباني جوزيه مورينهو، إقامة التدريب الرئيسي الذي سيستعد فيه للقاء مانشستر يونايتد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقرر، الثلاثاء المقبل، على ملعب الاتحاد للطيران التابع لنادي مانشستر سيتي الغريم التقليدي لمانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد، أن قرار مورينهو جاء خشية تواجد أي أشخاص في ملعب الأولترافورد لمتابعة تدريبات الفريق، التي يريد مورينهو أن يحيطها بالسرية التامة.

و رحب المتحدث الرسمي لمانشستر سيتي بقدوم ريال مدريد للتدريب على أرضية ملعبه، حيث من المقرر أن يجري التدريب، الاثنين المقبل، أي قبل يوم واحد من المباراة المرتقبة التي ستحدد المتأهل للدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

وجرت العادة أن يقوم الفريق الضيف بأداء تدريب رئيسي له على أرضية الملعب الذي سيحتضن المباراة، لكن مورينهو قرر تغيير المعادلة، في خطوة غير مسبوقة.

أما مانشستر يونايتد مستضيف المباراة، فقد رفض التعليق على خطوة ريال مدريد، والتي من المتوقع ألا تحدث له أي ارباك أو شعور بأي تقصير في اطار العلاقات والاستضافة المنوطة به وفقا للقوانين الأوروبية.

الى ذلك، ينوي مورينهو السفر لمانشستر قبل يومين من لقاء يونايتد، إذ سيغادر في اليوم التالي لمباراة الكلاسيكو الإسباني التي ستقام بعد قليل، على أن يغادر في اليوم التالي صوب الأراضي الانكليزية للتحضير للمباراة أمام يونايتد.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت الشهر الماضي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث يكفي الفريق الإنكليزي التعادل السلبي للتأهل أو الفوز بأي نتيجة، في حين يتعين على ريال مدريد الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف.