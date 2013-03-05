سلاحان في وجه رونالدو .. "الرشاش" و"الحب"

رفع مدرب مانشستر يوناتيد السير أليكس فيرغسون، وقائد الفريق باتريس ايفرا، سلاحين منفصلين في وجه مهاجم ريال مدريد كريستانو رونالدو، عشية لقاء الفريقين، يوم غد الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام على ملعب الأولترافورد معقل مانشستر يوناتيد.

وقال فيرغسون في تصريحات صحافية، أنه يخشى بجدية، خطورة هداف الريال رونالدو، مؤكدا أنه لديه خطة لإيقاف خطورته.

وعند سؤاله، عن الخطة، قال فيرغسون مازحا: "لدي الخطة (ب) .. إيقافه بسلاح مدفع رشاش".

واعترف المدير الفني لمانشستر يوناتيد أنه لا يوجد خطة نموذجية لإيقاف رونالدو، نظرا لما يمتلكه اللاعب البرتغالي من مهارات وقدرات فائقة، أسهمت بقوة في علو شأن الفريق الاسباني محليا وأوروبيا.

وكان رونالدو قد نجح في إدراك التعادل لفريقه بهدف رأسي، في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين الشهر الماضي، في الوقت الذي سجل فيه داني ويلباك هدف مانشستر يوناتيد.

من جهته، أشهر باتريس ايفرا قائد ومدافع مانشستر يوناتيد سلاحا من نوع آخر من أجل الحد من خطورة رونالدو.

ونصح ايفرا في تصريحات تلفزيونية لقناة مانشستر يوناتيد الفضائية لاعبي فريقه باستخدام سلاح الحب لرونالدو، والاستفادة منه لايقاف خطورته.

وأشار إلى ضرورة استغلال عاطفة رونالدو الذي سبق وأن لعب بقمصان الفريق الانكليزي، واستغلالها من أجل الضغط عليه ووقف خطورته، موضحا أنه من الصعب على اللاعب أن يلعب ضد فريق يحبه.

وأكد أن رونالدو سيلقي ترحيبا كبيرا من جماهير مانشستر، التي تكن له كل الحب والوفاء لما قدمه من قبل للفريق، بالاضافة إلى تصريحاته المتكررة بحبه وولائه لليوناتيد.

يذكر أن رونالدو انتقل لصفوف ريال مدريد عام 2009 قادما من مان يوناتيد، مقابل نحو 94 مليون يورو في صفقة تاريخية وقياسية.