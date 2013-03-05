فالديز لحكم "الكلاسيكو": "عارٌ عليك .. أنت لا تستحِ"

كشف حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة بيريز لاسا، الحديث الذى دار بينه وبين حارس مرمى النادي الكتالوني فيكتور فالديز، عقب نهاية المباراة التي أقيمت البارحة الأولى ضمن المرحلة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأبدى فيكتور فالديز امتعاضه من قرار حكم المباراة بعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح زميله بالفريق "أدريانو" الذي سقط داخل منطقة جزاء ريال مدريد قبل دقائق من نهاية المباراة، في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة إلى تقدم فريق العاصمة بنتيجة هدفين دون مقابل.



وأشار حكم المباراة في تقريره الذي تم تقديمه إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقب نهاية المباراة، إلى أن حارس مرمى فريق برشلونة قد اعتدى عليه لفظياً وكال له سيلاً من الشتائم، مما استوجب طرده بعد صافرة النهاية.



وبحسب التقرير الذي قدمه "لاسا" إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم فإن "فالديز" قد وجه بعض العبارات القاسية والخارجة عن إطار الاحترام الرياضي، حيث لوح بذراعيه وصرخ بأعلى صوته اعتراضاً على قراراته "عار عليك.. أنت لا تستحِ".



ولم يكتفِ حارس مرمى المنتخب الإسباني بتوجيه هذه الشتائم، بل ظل يلاحق حكم المباراة في النفق المؤدي لغرف الملابس متفوهاً الألفاظ النابية نفسها.

ومن المتوقع أن يتعرض "فالديز" لعقوبة الإيقاف (5 مباريات على الأقل)، على غرار مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس الذي سبق وأن تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة خمس مباريات بعد إهانته حكم لقاء ريال مدريد و سيلتافيغو ضمن إياب ثمن نهائي بطولة كأس الملك ايزا غاميز؛ وذلك بموجب المادة 94 من قانون العقوبات الأسباني والتي تشير إلى أن إهانة الحكم أو شتمه توجب عقوبة من 4 مباريات الى 12 مباراة تقدر من خبراء تحكيميين حسب "فظاعة الشتيمة"، ناهيك عن إيقافه لمدة مباراة واحدة بموجب البطاقة الحمراء التي أشهرت في وجهه عقب المباراة.

