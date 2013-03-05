فان بيرسي وزوجته المغربية يستعرضان في شوارع مانشستر

وضع المهاجم الدولي الهولندي، روبن فان بيرسي، حداً للتكهنات بشأن فرصة مشاركته من عدمها في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام ريال مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، وذلك بظهوره برفقة زوجته المغربية بشرى البالي في إحدى ضواحي مدينة مانشستر.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" عدداً من الصور التي يظهر فيها فان بيرسي وهو يتجول برفقة زوجته المغربية بشرى البالي في أحد الشوارع، ونقلت عن الهداف الهولندي قوله إنه بخير وجاهز للمشاركة أمام ريال مدريد بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة أمام كوينز بارك رينجرز.

وبث فان بيرسي بتلك التصريحات الطمأنينة في نفوس جماهير مانشستر التي كانت قلقة من احتمال غيابه عن المباراة بعدما تعرض لإصابة غريبة أمام كوينز بارك الأسبوع الماضي، حيث ارتطم بإحدى كاميرات البث في الملعب، وهو أمر دفع مدرب الفريق الأسكتلندي أليكس فيرغسون لاستبداله قبل نهاية الشوط الأول.

وتناقل مشجعو مانشستر يونايتد على نطاق واسع صور هداف فريقهم الأول بصحبة زوجته، وسط استغراب من حرصهما على التجول في الشارع من دون أي حراس أو مرافقين، بخلاف ما درجت عليه العادة لدى مشاهير الكرة الإنكليزية.

وأعرب أنصار الفريق الإنكليزي عن سعادتهم الكبيرة بتعافي فان بيرسي، وتأكيد تواجده في المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد، وقد امتدح بعضهم زوجته المغربية بسبب الدور الذي تلعبه في تألق زوجها الذي يمضي موسماً رائعاً مع "الشياطين الحمر".