لاعبان شقيقان يقاطعان منتخب غانا.. بسبب المدرب

قرر الشقيقان أندري وجوردان أيو، مقاطعة منتخب بلدهما غانا، بشكل مؤقت، بسبب التوتر المتواصل مع المدرب الوطني جيمس كويسي أبياه. وأوضحا في رسالة بعثا بها إلى الاتحاد الغاني لكرة القدم أنهما يريدان، في الفترة الحالية، التفرغ لفريقهما أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وأكد أندري أيو (23 سنة) في الرسالة التي نشرتها الصحافة الغانية، "وجود مشكلات عدة طرأت مؤخراً وأثرت في علاقتي مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني".

ويشار في هذا الشأن إلى أن أندري أيو كان يسعى دائماً لتخفيف حدة التوترات مع مدرب المنتخب الغاني بحيث قام مثلاً بتقديم اعتذاراته الرسمية لجيمس أبياه، بعد تعبيره عن الغضب بشكل غير لائق أثناء تغييره بلاعب آخر في مباراة جرت أمام منتخب مالاوي في شهر أكتوبر الماضي.

ولكن يبدو أن الأمر الذي زاد من توتر العلاقة بين أندري ومدربه هو ما حدث في شهر يناير الماضي لما تم إبعاد متوسط ميدان نادي مرسيليا من قائمة الـ23 لاعباً لمنتخب غانا المشاركين في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي احتضنتها دولة جنوب إفريقيا من 19 يناير إلى 10 فبراير من السنة الجارية، وذلك بحجة عدم انضمام أندري أيو إلى معسكر المنتخب في الوقت المحدد رغم أن اللاعب كان قد برر تأخره باضطراره للبقاء بفرنسا للعلاج من إصابة خفيفة.

وأشار أندري إلى أن قرار مقاطعته للمنتخب الغاني يُعد مؤقتاً وليس نهائياً بحيث ذكر في الرسالة نفسها "أطمئن زملائي بالمنتخب الوطني والجماهير التي تحبني أني لا أسعى من خلال هذا القرار إلا لتدارك أموري واستعادة طموحي تحسباً للعودة إلى المنتخب بحيوية متجددة".

من جهته، أكد جوردان أيو (21 سنة) أنه يريد التفرغ حالياً للعب ضمن فريق مرسيليا الفرنسي. وقال في رسالته لمسؤولي الاتحاد الغاني لكرة القدم: "بحكم أني لاعب شاب فإني أريد العمل بجهد كبير ضمن نادي مرسيليا قصد تطوير مستواي وكسب التجربة التي تسمح لي بتلقي دعوة الانضمام للمنتخب الوطني".

يذكر أن المنتخب الغاني كان قد بلغ الدور نصف النهائي في "كان 2013" الأخيرة، واحتل المركز الرابع في البطولة بعد خسارته أمام منتخب مالي. وقد قرر اتحاد غانا لكرة القدم تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة جيمس كويسي أبياه.