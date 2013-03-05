مالك أرسنال يرد على "خليجيين": وفروا أموالكم .. لن أبيع

أعلن الملياردير الأمريكي ستان كروينكي والذي يمتلك الجزء الأكبر من أسهم نادي أرسنال الإنكليزي رفضه لفكرة بيع النادي اللندني، وذلك في رده السريع على العرض الخليجي الذي تقدمت به شركتان قطرية وإماراتية.

ونقلت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن مصدر مقرب من الملياردير الأمريكي قوله: "وفروا أموالكم .. لن أبيع النادي في الوقت الراهن، بل أعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في أرسنال خلال الفترة المقبلة".

وجاءت تصريحات كروينكي بعد ساعات من تداول وسائل الإعلام البريطانية أنباء نية صندوقي الاستثمار في قطر والإمارات تقديم عرض لشراء أرسنال زهاء مبلغ يزيد عن 2.3 مليار دولار، في صفقة تعد الأكبر للاستحواذ على ناد لكرة القدم.

ويمتلك الملياردير كروينكي، 66.83 % من أسهم أرسنال، بينما يمتلك المليادرير الأوزبكي عليشر عثمانوف 29.96 % من رأس مال النادي.

ويمثل العرض الخليجي ضعف قيمة نادي أرسنال التي تم تقديرها قبل نحو عامين، حيث ستكون صفقة البيع بمثابة الاستحواذ الكامل على النادي، مع الالتزام بدفع ديونه التي تقدر بنحو 250 مليون جنيه إسترليني، لكن سرعان ما قوبل هذا العرض بالرفض من الملياردير الأمريكي الذي يمتلك الجزء الأكبر من أسهم أرسنال.

و بحسب صحف إنكليزية، فإن العرض الخليجي، سيجعل أرسنال واحدا من أكبر قوى كرة القدم في أوروبا والعالم، من خلال توفير الأموال للانتقالات اللازمة وانتداب أشهر اللاعبين في العالم، لأن القائمين على العرض يتطلعون لأرسنال كونه أبرز الأندية في أوروبا.

كما تعهد القائمون على العرض، بخفض أسعار التذاكر في استاد الإمارات الخاص بأرسنال في لندن، حيث تعد أسعار تلك التذاكر الأعلى بين جماهير الأندية الإنكليزية والأوروبية.

يذكر أن وسائل إعلام عدة تكهنت بقرب بيع أرسنال بسبب الخلافات المتزايدة بين مالكي النادي الأمريكي كرونيكي والأوزبكي عثمانوف، الأمر الذي أثر على مستوى الأرسنال، بسبب عدم تدعيم صفوف النادي بنجوم من أصحاب القدرات العالية.