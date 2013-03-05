مديرو الاحتراف.. لكم الله!

مرّ الآن 23 شهراً بالتمام والكمال، ولم يصرف الاتحاد السعودي لكرة القدم رواتب مدراء الاحتراف في أندية الدرجتين الممتازة والأولى، رغم أن هذا الاتحاد وعبر لجنته المسماه مجازاً "لجنة الاحتراف" هي التي وقعت معهم العقود، وهي التي ضربت على صدرها مؤكدة أنها ملتزمة بدفع رواتبهم شهرياً.

هذه اللجنة التي تنادي بالاحترافية، وتدّعي أنها تطبقها في عملها، بل وتتشدد على الأندية في حتمية الالتزام بحقوق المعنيين بالعملية الاحترافية فيها من لاعبين ومدربين ووكلاء، وتوقف عمليات تعاقداتها متى ما كانت هناك حقوق معلقة، أو شكاوى مرفوعة تحت ذريعة تطبيق القوانين، والالتزام بمقررات "الفيفا"، هي نفسها من تتجاوز القوانين، وتخرق الاتفاقيات، بل وتدوس على الكرامات.

أتفهم جيداً أن هذه اللجنة لا تملك صلاحيات صرف الرواتب وأن الأمر معني به مجلس إدارة الاتحاد فهو المسؤول الأول والأخير؛ لكن هذه اللجنة في هذا السياق ينطبق عليها قول أبي العتاهية:

يا واعظَ الناس قد أصبحتَ متهماً

إذ عِبْتَ منهم أموراً أنت تأتيها

كالملبِسِ الثوبَ من عريٍ وَعورتهُ

للناسِ باديةً ما إنْ يواريها

وأتفهم أكثر أن رئيس الاتحاد أحمد عيد هو المسؤول الأول عن هذه المأساة إن من جهة كونه رئيساً للاتحاد، أو من جهة أنه بشّرنا في حملته الانتخابية، وفي برنامجه المتخم بالوعود بمستوى مرتفع من الاحترافية، وإذا به يغرق في "شبر مويّة"، فإذا كان غير قادر على صرف الرواتب لمديري الاحتراف في الأندية، وهم أحد أهم أعمدة البنيان الاحترافي، رغم أن رواتبهم لا تتجاوز 6 آلاف ريال شهرياً، أي بما يعادل 180 ألف ريال لما مجموعه 30 مديراً، فأي شيء سيكون قادراً عليه؟!

ربما قائل يقول إنني أظلم أحمد عيد، وأحمله ما لا يحتمل بمطالبته بتسديد هذه الاستحقاقات، وهو الذي لم يمضِ على جلوسه على كرسي الرئاسة أكثر من شهرين، ومثل هذا القول هو من يتجنى على الحقيقة، إذ إن الرجل يمضي الآن نحو عام كامل على توليه مسؤولية شؤون كرة القدم السعودية ما بين رئيس مؤقت، ورئيس منتخب، وهنا يحضر السؤال الصعب وهو: كيف لأحمد عيد أن يترجم وعوده الانتخابية من لغة الأحلام والتي ساقته لكرسي الرئاسة إلى لغة الواقع وهو يعجز عن صرف رواتب !.

وحتى لا يتهمني أحد بفرد عضلاتي النقدية على عيد؛ خصوصاً أن الرواتب لم يتبقَ على دخولها العامين سوى شهر واحد وهو ما يعني أنها تسبق مجيء عيد رئيساً بنحو عام، فإنني لا أحمله وحده المسؤولية فقبله يتحملها الأمير نواف بن فيصل بصفته رئيساً للاتحاد السابق الذي استقال نهاية فبراير 2012؛ حيث نصف الرواتب المتأخرة تمت خلال فترة رئاسته، بل إن مديري الاحتراف خاطبوه بعد استقالته رسمياً بصفته الرئيس العام لرعاية الشباب يشتكون فيه "اتحاد عيد" لكن شيئاً لم يحدث بل سار الوضع نحو الأسوأ.

ليعلم الجميع من المعنيين بأمر هذه القضية أن المرتبات حقوق لا يفترض تأخيرها ولا حتى المماطلة في سدادها، ورسولنا الكريم هو القائل" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، وطالما أن المعنيين بالأمر قد أداروا للقضية ظهورهم، فليس لهؤلاء المغلوبين على أمرهم إلا أن يسلكوا طريق القضاء، أو أن يحتسبوا أمرهم لله، وهو الذي لا تضيع عنده ودائع، ولا تسلب لديه حقوق.

نقلاً عن صحيفة"الرياض"السعودية