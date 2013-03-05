مصائب الأندية عند الجبلاية.. فوائد!!

مخطيء من يظن أن اتحاد الكرة مفلس وليس لديه وسائل للدخل ولأن لجنة المسابقات أصبحت الفرخة التي تبيض ذهبا ومرجانا للجبلاية.. فما من مباراة تقام في الدوري إلا وانتهت بغرامة مالية وبعملية حسابية بسيطة نجد أن مباريات كل أسبوع تحقق دخلا من عقوبات لجنة المسابقات بعشرات الآلاف وعلي سبيل المثال الأسبوع المنقضي أسفر عن توقيع 37 ألف جنيه غرامات علي المدربين واللاعبين وأي أن الشهر الواحد يحقق للاتحاد حوالي 150ألف جنيه دخلا من العقوبات وأي ما يقرب من مليوني جنيه في العام الواحد!!وكأن مصائب الاندية ..عند الاتحاد فوائد!!

تري هل اتحاد الكرة يريد الدوري نظيفا بلا مشاكل وبلا أخطاء أم أنه سعيد بما يحدث لزيادة الدخل!؟!!عفوا ..لا اقصد ابدا منع العقوبات علي المخطئين ماداموا يستحقون!!

أعجبني الحكم الاسباني ميجل أنجل الذي أدار لقاء ريال مدريد وبرشلونة الأخيرة.. الرجل ثابت في قراراته ومتحرك وجريء وجاد في قسماته.. شعرت أنه أقوي من كل اللاعبين الكبار بل إنه أكثرهم نجومية ولأنه لم يهتز أمام اعتراض أي نجم علي القرارات ووعندما رفض احتساب ضربة جزاء لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.. كان جريئا ..حتي ولو كان مخطئا في نظر البعض!!

أتمني أن يتعلم حكامنا الجدد من هذا الحكم الذي كان أسرع من كل اللاعبين في الملعب.. وبجوار من يملك الكرة ..ازاي؟!! ما اعرفش!!

جدو أصبح عملة مصرية رائعة في الملاعب الانجليزية وسجل خمسة أهداف مع هال سيتي والمهم ليس الأهداف بقدر تألق اللاعب بجوار زميله المصري أحمد المحمدي الذي كان سببا في فتح الطريق لزميليه جدو وأحمد فتحي وأتوقع استمرار التألق لجدو ¢المكافح¢ ووأن يكون بداية لإشراك فتحي الذي أصابته عين الحسود حتي الآن!

نقلاً عن صحيفة"الجمهورية"المصرية