مقطع الـ15 ثانية يبهر ٣ ملايين مشاهد.. قفزة من الفضاء

خطف لاعب البيسبول الأمريكي بريت ويليامز الأبصار بقفزة هائلة التقط فيها الكرة ببراعة منقطعة النظير خلال مباراة في الدوري الأمريكي للعبة البيسبول التي تحظى بشعبية كبيرة في أمريكا، لينافس بذلك أشهر حراس مرمى كرة القدم الذين تفوق عليهم بريت حين أصاب ٣ ملايين شاهدوا مقطع الفيديو بالدهشة.

وانطلق ويليامز بسرعة هائلة وراء الكرة بعدما ضربها أحد لاعبي الفريق المنافس، وتمكن من التقاطها بقفازه قبل أن تسقط على الأرض، بعدما قفز بطريقة استعراضية، ثم طار في الهواء "وكأنه يسبح في المجرة كرجل فضاء"، ونهض سريعاً وسط ذهول لاعبي الفريق المنافس وزملائه على حد سواء.

وشهد المقطع الذي أظهر فيه ويليامز مهاراته الاستثنائية ولا تزيد مدته عن 15 ثانية فقط، نسبة مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب" إذ شوهد أكثر من ثلاثة ملايين مرة، في حين تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وحرصت صحف عالمية على الإشادة باللاعب.

وقال معلقون على المقطع إن اللاعب الأمريكي تحدى قوانين الجاذبية بقفزته الهائلة، فيما أكد آخرون أنه بات بإمكانه التحول إلى حارس مرمى في كرة القدم، بفضل ردة فعله السريعة وقدرته على القفز والتقاط الكرة بمهارة.

وقارن البعض ويليامز بالحارس السوفيتي الشهير ليف ياشين، الذي اشتهر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بحركاته البهلوانية وتصديه بمهارة فائقة للكرات، حتى لُقّب بـ"الاخطبوط" و"العنكبوت"، واعتُبر واحداً من أفضل حراس المرمى في التاريخ.

