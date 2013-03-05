مكتب مراهنات: "أرشافين وجدنا لك وظيفة.. نظف دورات المياه"

وضعت شركة "بادي باور" الخاصة بالمراهنات، لوحة إعلانية مهينة بحق لاعب أرسنال والمنتخب الروسي أندريه أرشافين، تتضمن ملصقاً كتب عليه باللغة الإنكليزية، عرض لأرشافين من أجل تنظيف دورات مياه ملعب الإمارات الخاص بأرسنال الإنكليزي.

اللوحة تبدو مشاهدة عن بعد لعلو ارتفاعها

وجذبت اللوحة التي ثبتت بالقرب من ملعب الإمارات التابع لأرسنال، أكبر قدر من الاهتمام والمتابعة من قبل جماهير الفريق الذي يعيش واحدة من أسوأ مواسمه على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وكتب في اللوحة: "أندريه أرشافين.. وجدنا لك وظيفة أفضل من الجلوس خارج مقاعد البدلاء.. دورات المياه في القسم الرابع من الاستاد متسخة، يمكنك تنظيفها".

وأرادت الشركة الأيرلندية التي عُرف عنها مؤخراً ملاحقة بعض نجوم الدوري الإنكليزي، والذين يتقاضون مبالغ طائلة دون أن يلعبوا، أن تلفت النظر لقائد المنتخب الروسي السابق أرشافين، الذي لم يشارك هذا الموسم بصفة أساسية مع فريقه، لدرجة أن فينغر، المدير الفني للفريق/ أخرجه من التشكيلة الأساسية في أكثر من مناسبة.

وسبق للشركة الأيرلندية أن قامت بوضع لوحات مماثلة، وبوظائف مختلفة لعدد من اللاعبين، أبرزهم مهاجم وست بروميتش البيون بيتر اودموينغي، ودارين بينت من أستون فيلا والمدافع جوزيه بوسينغوا من كوينز بارك رينغرز.

في حين كانت اللوحة الأبرز التي علقت مؤخراً ضد المهاجم الإسباني فرناندو توريس، مهاجم تشلسي الإنكليزي، حين سخرت منه، وطالبته بالعمل في مجال صنع وبيع الهامبرغر.

ولم تسمح إدارة تشلسي بهذا الأمر، وطالبت من المعنيين بإزالتها، وهو ما تم بالفعل لاحقاً، مُستندة إلى تواجده ضمن إطار ملكية النادي.