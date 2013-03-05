مورينهو يهزأ من برشلونة بـ"ثلاثة أصابع"

أغضب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينهو جماهير برشلونة بعد انتشار صورة له وهو يشير (ضاحكاً) بأصابع يده الثلاثة، برفقة طاقم مساعديه، في إشارة إلى الأهداف الثلاثة التي سجلها الفريق الملكي في مرمى مضيفه الكاتالوني في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وانتشرت الصورة بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"،، قبل أن تتناقلها أبرز الصحف الرياضية الإسبانية، على غرار "ماركا" التي أكدت أن الصورة التقطت بعد المباراة مباشرة، ويبدو فيها المدرب البرتغالي في غاية السعادة وهو يقف مع مساعديه الأربعة.

وارتسمت ابتسامة عريضة على وجه مورينهو ومساعديه ايتور كارنكا وروي فاريا وسلفينيو لورو وخوسيه مورايس، وأشار جميعهم بالحركة التي استفزت مشجعي برشلونة، وأكدت أن الفوز في معقل الفريق الكاتالوني أعاد الاستقرار إلى ريال مدريد بعد أشهر من المشكلات والخلافات التي كانت واضحة باستمرار على وجه المدرب البرتغالي، حتى ما قبل "الكلاسيكو" الأخير.

ولم تخف جماهير برشلونة استياءها من اشارة مورينهو ومساعديه، وراح بعضهم يذكّرون نظراءهم المدريديين بالهزائم الثقيلة التي مني بها فريقهم خلال السنوات الأخيرة، دون أن يُسمع لهم صوت، مؤكدين أن "البلاوغرانا" عائد بقوّة وسيرد حتماً على تلك الهزيمة.

وتهكّم عدد من مشجعي برشلونة على حركة مورينهو وفسّروها على طريقتهم الخاصة، إذ كتب أحدهم في موقع "تويتر" إن المدرب البرتغالي قد يكون بإشارته تلك يقصد أن فريقه الذي كان بطلاً لـ"الليغا" خلال الموسم الماضي يحتل حالياً المركز الثالث، ولم يعد له أي أمل في الحفاظ على اللقب.

وأعادت حركة مدرب ريال مدريد الى الأذهان إشارة مشابهة كان بطلها اللاعب جيرارد بيكيه عام 2010، حينما فاز برشلونة في "كامب نو" على الريال بخمسة أهداف دون مقابل، وحينها استفز المدافع الدولي جماهير الفريق الملكي برفع كف يده للجماهير في إشارة للأهداف الخمسة التي هزّت شباك الحارس إيكر كاسياس.

ولم يتردد مشجعو برشلونة آنذاك في تقليد بيكيه، حيث رفع معظمهم في المدرجات كفوفهم في مشهد لا يزال المدريديون يشعرون بالغصّة كلما تذكروه.