"بصقة" النصراوي سعود حمود.. اردعوه أو اشطبوه

أثار السلوك الذي قام به مهاجم نادي النصر السعودي سعود حمود حينما بصق على لاعب العربي الكويتي نواف شويع خلال المباراة التي جمعت الفريقين البارحة على استاد صباح السالم في الكويت، في ربع نهائي كأس الاتحاد العربي للأندية، عاصفة من ردود الفعل والتعليقات الغاضبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسط إجماع على وجوب فرض عقوبة قاسية على اللاعب، بسبب ما وصفته بـ"السلوك المشين".



وبصق حمود في وجه شويع خلال المباراة التي حسمها الفريق الكويتي بهدفين نظيفين ليضمن التأهل لنصف نهائي البطولة، بحساب نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، وتسبب تصرف اللاعب السعودي في وقوع اشتباك مؤسف بين عناصر الفريقين عقب صافرة النهاية.

وأجمع السواد الأعظم من المغرّدين في موقع "تويتر" على إدانة سلوك حمود، واتفقوا على أن ما قام به تصرف أرعن ومسيء جداً، ويستوجب من إدارة النصر معاقبة اللاعب بطريقة رادعة.. بل إن لاعب النصر الدولي السابق فهد الهريفي، قال في حديث تلفزيوني تعليقاً على حادثة البصق: "لو أنني صاحب القرار لشطبته، فلا شيء أسوأ من أن تكون لاعباً سيئاً وفوق هذا تكون بلا أخلاق"، وأضاف: "النصر صبر على سعود كثيراً، ومنحه الفرصة تلو الفرصة، لكن هو لا يستحق أن يمثل النصر".



وسخر مشاركون عدة من العقوبة السريعة التي فرضتها إدارة النصر على اللاعب والمتمثلة في إيقافه مباراتين، وتطبيق لائحة العقوبات الداخلية للنادي عليه نتيجة تصرفه الخارج عن الروح الرياضية، وأكدوا أنها لا تتناسب مع الخطأ الفادح الذي ارتكبه حمود.



كما استهجن مغردون آخرون مسارعة إدارة النصر في معاقبة حمود، في وقت تجاوزت فيه عن أخطاء وقع فيها لاعبون غيره خلال الفترة الماضية لاسيما قائد الفريق حسين عبدالغني، وغرّد مشجع نصراوي قائلاً: "إدارة النصر أسد أمام سعود حمود.. نعامة أمام حسين عبدالغني".



وكتب الصحافي سلمان العصيمي: "إدارة النصر تستغفل الجماهير وتصدر قراراً بإيقاف سعود حمود مباراتين وهو اللاعب الاحتياطي، بينما الأساسي لم يصدر بحقّه شيء".



أما الكاتب الصحافي صالح الصالح فكان له وجهة نظر مغايرة إذ كتب في حسابه على "تويتر": "موقف إدارة النصر في معاقبة سعود حمود وإيقافه مواجهتين بعد حماقته بأقل من ساعة يستحق التقدير ويثبت أن قيم النادي ومبادئه ثابتة رغم كل شيء".



وذهب لاعب الكرة الكويتي الدولي السابق جاسم الهويدي في الاتجاه نفسه، وكتب مغرداً: "شكراً لإدارة النصر السعودي لاحتواء الموضوع بجلب اللاعبين المتسببين في المشكلة للاعتذار للاعبي العربي بعد المباراة.. هذا أمر ليس مستغرباً منكم".

فيما كتب الصحافي محمد الشيخ: "لاعب مثل سعود حمود لا ينبغي من جمهور الشمس أن يحتويه، فأمثاله يفترض أن يعاقبه المدرج قبل الإدارة"، ومثله فعل الصحافي عبدالمجيد الشميري، الذي كتب: "هل تكفي عقوبة الإيقاف مباراتين جراء تصرف سعود حمود؟!.. إضافة إلى هبوط مستواه هبطت أخلاقه".

وأبدى مغردون كويتيون صدمتهم من سلوك لاعب النصر، وقالوا إنه تجاوز حدود الأدب تماماً، ولم يسيء لنواف شويع فقط، بل للشعب الكويتي قاطبة، في حين دعا البعض إلى عدم ترويج مقطع الفيديو الذي يُظهر البصق بسبب الأذى النفسي الذي يلحقه باللاعب الكويتي.



إلى ذلك، كتبت صحيفة "الوطن" الكويتية أن بصق حمود على اللاعب الكويتي أشعل أزمة عقب نهاية المباراة، إذ انتظر شويع صافرة الحكم ليحتك مع اللاعب السعودي، وحينها حدث الهرج والمرج داخل أرض الملعب.



أما صحيفة "الأنباء" فوصفت سلوك حمود بـ"غير الأخلاقي"، مشيرة إلى أن الاشتباك الذي حدث بعد المباراة دفع القوات الأمنية الخاصة للتدخل وفضّه، وقالت إن مدرب النصر الأوروغوياني دانييل كارينيو شوهد وهو يندفع للمشاركة في المشاجرة.



وبدوره صرّح اللاعب فهد شويّع لوسائل الإعلام الكويتية قائلاً إنه لم يرتكب أي خطأ بحق اللاعب السعودي يستوجب منه "البصق" عليه أمام شاشات التلفزيون، وأكد أنه "سامح" حمود واعتبره ضيفاً على بلده الكويت.

وعلى النقيض من اللاعب الكويتي فإن مغرّداً كتب: "من أسوأ القرارات التي اتخذتها في حياتي هو أنني طلبت التصوير مع سعود حمود عندما زرت النادي لحضور التدريب، وأنا الآن أعتبر هذه الصورة نقطة سوداء في حياتي".