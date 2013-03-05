..وفينغر في موقف "حرج"

ازداد موقف المدرب الفرنسي آرسين فينغر حراجة بعد الخسارة الجديدة التي مني بها فريقه أرسنال أمام جاره اللندني توتنهام 1-2 مساء الأحد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتأتي هذه الخسارة لأرسنال الذي أصبح مهددا بالغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باعتراف فينغر بالذات، وسط الأخبار التي تتحدث عن إمكانية بيع النادي إلى مجموعة شرق أوسطية.

"سيكون من الصعب الآن أن نحتل أحد المراكز الأربعة؛ لأننا أهدرنا نقاطا لم نكن نتحمل إمكانية إهدارها"، هذا ما قاله فينغر بعد مباراة، أمس الأحد، التي جعلت فريقه متخلفا بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا والذي يحتله حاليا الجار الآخر تشلسي.

وتابع فينغر "قلت قبل المباراة إنه ليس باستطاعتنا إهدار هذه النقاط وما زلت عند هذا الموقف. التحدي الذي ينتظرنا سيكون هائلا لكن ما زال بالإمكان الوصول إلى المركز الرابع وبالتالي سنقاتل من أجل ذلك".

ويواجه المدرب الفرنسي الكثير من الانتقادات خلال الموسم الحالي بسبب النتائج المخيبة لأرسنال، وتفاقم الوضع بشكل أكبر بعد خروج "المدفعجية" من مسابقة كأس إنكلترا على يد بلاكبيرن روفرز من الدرجة الأولى بالخسارة أمامه على أرضه صفر-1، وذلك بعد أن ودع أيضا كأس الرابطة على يد برادفورد من الدرجة الثالثة بالخسارة أمامه بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).

ثم ازداد الوضع حراجة بالنسبة لفينغر بعد أن خسر فريقه على أرضه أيضا أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال اوروبا.

ويتجه أرسنال لكي يخرج خالي الوفاض للموسم الثامن على التوالي بعد أن فشل في احراز اي لقب منذ تتويجه بالكأس المحلية عام 2005، وسيزداد وضع الفريق صعوبة وسيفقد اللاعبون تركيزهم بسبب الاخبار التي تتحدث عن إمكانية بيع النادي.

وكشفت صحيفة "دايلي تلغراف" أمس الأحد عن عرض مجموعة شرق أوسطية لشراء أرسنال مقابل 5ر1 مليار جنيه إسترليني (نحو 25ر2 مليار دولار) بتمويل قطري إماراتي.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها انه "سيتم الكشف عن العرض في الأسابيع القليلة المقبلة من قبل كونسورتيوم شرق أوسطي بتمويل قطري إماراتي".

وأضافت "العرض القطري والإماراتي لشراء أرسنال يمثل ضعف قيمة النادي التي تم تقديرها منذ عامين، وأن الصفقة ستكون بالاستحواذ الكامل على النادي، مع دفع ديونه المقدرة بنحو 250 مليون جنيه إسترليني".

وأوضحت أيضا أن الصفقة تتضمن "تخفيض أسعار تذاكر الدخول إلى ملعب الإمارات، التي تعتبر من بين الأعلى على مستوى العالم".

وتحدثت أيضا عن أن أكبر استحواذ على أحد الأندية كانت حين اشترى الملياردير الاميركي مالكوم غليزر نادي مانشستر يونايتد عام 2005 مقابل نحو 800 مليون جنيه استرليني (نحو 2ر1 مليار دولار).

كما أشارت الى الخلافات بين مالكي أرسنال حاليا، الاميركي ستان كروينكي الذي يملك ثلثي اسهم النادي، والملياردير الاوزبكي اليشير عثمانوف الذي يملك 96ر29 %.