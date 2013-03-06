إيقاف حارس برشلونة أربع مباريات

اوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد الاسباني لكرة القدم حارس مرمى برشلونة فيكتور فالديس اربع مباريات بعد توجيهه عبارات نابية باتجاه حكم مباراة فريقه ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري المحلي السبت الماضي (2-1).

واعترض فالديس طويلا على قرار الحكم ميغيل انخل بيريز لاسا لعدم منح زميله التشيلياني الكسيس سانشيز ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع حتى انه لحق به في النفق المؤدي الى غرف الملابس وواصل توجيه الفاظ نابية باتجاهه.

وجاء في بيان رسمي بثه النادي الكاتالوني على موقعه على شبكة الانترنت بانه سيستأنف قرار وقف فالديس.