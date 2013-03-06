صحيفة تسخر من "رونالدو": ينقصك كتب مدرسية وقلم رصاص

أثارت الملابس التي ارتداها نجم مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لدى وصوله إلى مطار مانشستر رفقة فريقه الذي ذهب لمواجهة مانشستر يونايتد الإنكليزي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وانتهى لصالح الملكي ٢-١؛ سخرية صحيفة "الصن" الإنكليزية.

وخطف هداف الكرة البرتغالية الأضواء فور وصوله مطار مانشستر، حين ظهر مرتدياً ملابس تشبه إلى حد ما ملابس أطفال المدارس.

ولفت لاعب مانشستر يونايتد السابق أنظار مصوري "الباباراتزي" بعدما ظهر مرتدياً حذاءً أبيض اللون، وسروالاً قصيراً وشراباً طويلاً.

وعنونت صحيفة "الصن" البريطانية: "هل أنت تمزح يا كريستيانو؟"، في إشارة إلى الملابس الغريبة التي ارتداها المهاجم البرتغالي عند وصوله إلى مطار مانشستر.

وتابعت الصحيفة البريطانية حديثها قائلة: قد يكون رونالدو واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، لكن هذا لا يعطيه الحق أن يرتدي ملابس تشبه ملابس أطفال المدارس".

وواصلت الصحيفة تهكمها على لاعب ريال مدريد الذي بدا خجولاً: "لقد كان ينقصه كتب مدرسية وقلم رصاص".

وزار رونالدو ملعب "أولدترافورد" للمرة الأولى منذ رحيله عن الفريق في عام 2009، ولا يزال رونالدو يحمل مشاعر جياشة تجاه ناديه السابق رغم مرور وقت طويل على مُغادرته لملعب أولدترافورد، حيث أكد في تصريح لصحيفة "آس" الإسبانية أنه لن يحتفل إذا استطاع التسجيل في مانشستر يونايتد، وهو ما حدث فعلاً حين سجل هدف التقدم لفريقه، تماماً كما فعل في مباراة الذهاب التي شهدها ملعب "سانتياغو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي، كما تجمعه علاقة وطيدة بالمدير الفني للفريق الإنكليزي، الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون.