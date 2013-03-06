مكتب مراهنات: "أرشافين وجدنا لك وظيفة.. نظف دورات المياه"

وضعت شركة "بادي باور" الخاصة بالمراهنات، لوحة إعلانية مهينة بحق لاعب أرسنال والمنتخب الروسي أندريه أرشافين، تتضمن ملصقاً كتب عليه باللغة الإنكليزية، عرض لأرشافين من أجل تنظيف دورات مياه ملعب الإمارات الخاص بأرسنال الإنكليزي.

وجذبت اللوحة التي ثبتت بالقرب من ملعب الإمارات التابع لأرسنال، أكبر قدر من الاهتمام والمتابعة من قبل جماهير الفريق الذي يعيش واحدة من أسوأ مواسمه على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وكتب في اللوحة: "أندريه أرشافين.. وجدنا لك وظيفة أفضل من الجلوس خارج مقاعد البدلاء.. دورات المياه في القسم الرابع من الاستاد متسخة، يمكنك تنظيفها".

