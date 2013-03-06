مورينهو : ريال مدريد لا يستحق الفوز على مانشستر يونايتد

أقرَّ المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينهو، بعدم أحقية فريقه في التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي بعد أن فاز عليه البارحة في عقر داره ملعب "أولدترافورد" 2-1 في إياب دورالـ16 للمسابقة.



وأظهر المدرب البرتغالي شجاعة كبيرة بعدما اعترف بعدم أحقية فريقه، الذي حوًّل تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 ليفوز 3-2 في مجموع المباراتين في الصعود إلى دور الثمانية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أفضلية الفريق الإنكليزي طوال فترات المباراة.



وشكّك جوزيه مورينهو في حديثه الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية في قدرة فريقه على إقصاء نظيره الإنكليزي، في حال لم يكمل الأخير المباراة بعشر لاعبين، حيث أكمل فريق "الشياطين الحمر" مباراته أمام ريال مدريد بعشر لاعبين بعدما أشهر الحكم التركي "جيونيت شاكير" البطاقة الحمراء في وجه الجناح البرتغالي لويس ناني.

وكان لطرد "ناني" نقطة انعطاف وتحول في سير المباراة، إذ كانت بداية لنهاية مشوار الفريق في هذه البطولة بعدما نجح الفريق الإسباني، الذي كان متأخراً 1-صفر ، في تسجيل هدفين متتاليين في ثلاث دقائق عن طريق لوكا مودريتش ورونالدو.



وعن حادثة الطرد، قال "مورينهو"إن لقطة مواطنه "ناني" كانت تستوجب البطاقة الصفراء، لكنه أعاد ذكريات معاناته مع الطرد الظالم لمدافعه البرتغالي "بيبي" بعد كرة مشتركة مع ظهير برشلونة، البرازيلي "دانييل ألفيس"، رغم عدم لمس البرتغالي لقدم البرازيلي كما تظهرها الإعادة التلفزيونية - على حد قوله - .



وتابع "السبيشال ون" حديثه قائلاً: "الشوط الأول من المباراة كان تكتيكياً بامتياز كما هو الحال بالنسبة للثقافة والعقلية الإنكليزية، حيث تبادل الفريقان الهجمات بتحفظ شديد كما كنت متوقعاً؛ لكن دخول لوكا مودريتش قلب المباراة رأساً على عقب".



كما أشاد "مورينهو" بحارس مرمى الفريق "دييغو لوبيز" بعد الأداء اللافت الذي قدمه طوال مجريات المباراة، معتبراً إياه رجل المباراة الأول .