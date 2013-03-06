"نشوة" ريال مدريد قد تطيح به تحت أقدام مانشستر يونايتد

ستكون القارة الأوروبية العجوز الليلة محط الأنظار، المصوبة نحو مسرح الأحلام "ملعب أولد ترافورد" بمدينة مانشستر الإنكليزية، والذي سيكون شاهداً على الموقعة الصعبة التي ستجمع فريق المدينة الإنكليزية مانشستر يونايتد ونظيره ريال مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتستحوذ المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد على القدر الأكبر من الاهتمام من بين المواجهات التي سيشهدها الدور ثمن النهائي من أمجد الكؤوس الأوروبية، كونها تجمع بين الناديين الأغنى والأكثر جماهيرية في العالم.

ومن المتوقع أن يغلب على هذه المباراة طابع الحذر والخوف من الهزيمة بالنظر إلى حساسية المباراة، خاصة أن الفريق الإنكليزي يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل من دون أهداف من أجل حجز بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي، في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل مواصلة مشواره نحو التتويج بلقب البطولة للمرة العاشرة، ولتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

ويتسلح الفريق الإنكليزي بعاملي الأرض والجمهور لتخطي منافسه، ومعادلته في عدد مرات الفوز في المواجهات المباشرة، حيث سبق لهما أن التقيا معاً في تسع مناسبات من قبل، حقق الفريق الإسباني نتيجة الفوز ثلاث مرات مقابل انتصارين للفريق الإنكليزي، في حين فرض التعادل نفسه على أربع مواجهات بين الفريقين، كان آخرها مواجهة الذهاب التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.



وسيدخل فريق العاصمة الإسبانية اللقاء منتشياً بعد كسر شوكة غريمه التقليدي "برشلونة" بالتغلب عليه مرتين خلال أسبوع واحد، بفوزه عليه بنتيجة 3-1 في "كامب نو" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليطيح به خارج البطولة ويشق طريقه للنهائي، قبل أن يوجه إليه صفعة جديدة بالتفوق عليه 2-1 نهار السبت الماضي في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالليغا.

في حين، لا يختلف حال مانشستر يونايتد عن ندّه الإسباني، حيث يدخل هو الآخر المباراة منتشياً من فوزه الخامس على التوالي للشياطين الحمر والـ23 هذا الموسم على ضيفه نوريتش سيتي 4-صفر في افتتاح المرحلة الـ٢٨ من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وهو الفوز الذي عزز فيه فريق "الشياطين الحمر" موقعه في صدارة "البريميرليغ" برصيد 71 نقطة بفارق 15 نقطة أمام غريمه وجاره مانشستر سيتي حامل اللقب.