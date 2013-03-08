غيغز يهدي قميص "الألفية" إلى رونالدو

قام الويلزي المخضرم ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد بإهداء قميصه الذي خاض به مباراته رقم 1000 أمام ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلى مهاجم ريال مدريد كريستانو رونالدو.

وحمل قميص غيغز توقيع جميع لاعبي مانشستر يونايتد، قبل أن يعطيه للهداف البرتغالي في لفتة طيبة من الويلزي المخضرم.

وشوهد رونالدو أثناء عودته إلى مدريد، وهو يحمل كيسا يبدو بداخله قميص أحد لاعبي مانشستر يونايتد الأمر الذي يؤكد أنه قميص غيغز.

ولم يهنأ غيغز بخوضه لمباراته رقم 1000 أمام ريال مدريد، بسبب الخروج الحزين لفريقه على يد مانشستر يونايتد.

ويحتفظ الويلزي المخضرم بعلاقات جيدة مع رونالدو، حيث سبق أن لعب بجواره إبان لعبه في مانشستر يوناتيد. وكان غيغز قد خاض مباراته الرسمية الألف في مسيرته الكروية البارحة الأولى مع مانشستر يونايتد متصدر الدوري الإنكليزي على أرضه أمام ريال مدريد الإسباني.. وتوزعت مبارياته الألف بين 932 مباراة مع مانشستر يونايتد و64 مع منتخب ويلز و4 مباريات مع منتخب بريطانيا العظمى في أولمبياد لندن الماضي.

وظهر غيغز (39 سنة) أول مرة مع مانشستر يونايتد عندما كان عمره 17 عاما في لقاء أمام إيفرتون في 1991، مع العلم أن اليونايتد كافأه مؤخرا بعقد جديد يمتد لعام جديد.

وأصبح غيغز سابع لاعب بريطاني يخوض ألف لقاء على أعلى المستويات، لكنه يبعد كثيرا عن الرقم القياسي المسجل باسم بيتر شيلتون حارس بريطانيا وهو 1387 مباراة.

