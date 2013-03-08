فيرغسون للصحافيين: أخباركم عن رحيل روني "هراء"

وضع السير أليكس فيرغسون، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي، حداً للشائعات التي تحدثت طوال الأيام الماضية عن عزمه الاستغناء عن خدمات مهاجم الفريق الدولي واين روني، وأكد أن كل ما يتردد في هذا الشأن هو محض "هراء" و"خرافات" لا أساس لها من الصحة.



وبدا المدرب الأسكتلندي خلال مؤتمر صحافي طويل عقده ظهر اليوم الجمعة غاضباً من تكرار الأخبار عن وجود خلافات بينه وبين روني، مشيراً إلى أن اللاعب مستمر مع "الشياطين الحمر" خلال الموسم المقبل، وسيكون حاضراً خلال مباراته المقبلة أمام تشيلسي في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم يوم الأحد.



وتوجّه فيرغسون في بداية المؤتمر الصحافي للصحافيين دون أن ينتظر أسئلتهم بشأن روني قائلاً: "هل تريدون أن أتحدث عن الخرافات التي ذكرها البعض عن روني أم نتحدث بشكل جاد؟!.. روني باق، وهذه هي كلماتي باختصار".



ولفت المدرب المخضرم إلى أن استبعاد اللاعب الدولي من التشكيل الأساسي لمباراة الفريق أمام ريال مدريد في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا كان لدواع "تكتيكية"، وقد تفهمها اللاعب، موضحاً أنه حرص على إقحام داني ويلباك أساسياً على حساب روني كونه أفضل لاعبي مانشستر قدرة على القيام بأدوار مزدوجة، وقد نجح في مراقبة تشابي ألونسو لاعب الريال والحد من خطورته تماماً.



واستغرب فيرغسون إصرار الصحافة الإنكليزية على نشر أخبار عن وجود مشكلات لمجرد عدم إشراك روني في التشكيل الأساسي أمام ريال مدريد، لافتاً إلى أنه أبعد الياباني شينجي كاغاوا عن المباراة نفسها رغم أنه سجل ثلاثة أهداف في آخر مواجهة للفريق قبلها، ولم ينتقده أحد، في حين تغيّرت الحال تماماً بشأن روني.



واعترف السير أنه منع مراسلي صحيفتين من حضور المؤتمر الصحافي بسبب قضية روني، وأنه لن يسمح لهما بحضور أي مؤتمر صحافي له فيما بعد إلا إن اعتذرا عمّا بدر منهما، وتوقفا عن نشر الأخبار الكاذبة حول مانشستر يونايتد.



وتطرق المدرب العجوز خلال المؤتمر الذي استمر ساعتين إلى الحكم التركي جونيت شاكير، الذي أدار مباراة الفريق أمام ريال مدريد، وطرد خلالها لاعبه البرتغالي لويس ناني، وقال إنه لم يكن متفائلاً من تعيينه لإدارة المباراة، مشيراً إلى أن فريقه أصبح معتاداً على دفع أثمان أخطاء الحكام بعدما ودع البطولة الأوروبية خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تلك الأخطاء.



لكن الحكم التركي قال في حديث للصحافة التركية: "أشعر بحالة جيدة ولا أشك في قراراتي، البطاقة الحمراء كانت مستحقة، والعالم سيدرك الحقيقة مع مرور الوقت".



وفيما يتعلق بمباراة تشيلسي، أكد فيرغسون أن القرعة خدمت فريقه الذي سيلعب على أرضه وبين جمهوره في ملعب "أولترافورد"، مشيراً إلى أنه طلب من لاعبيه التركيز تماماً في تلك المباراة ونسيان المواجهة الأخيرة أمام ريال مدريد باعتبارها أصبحت جزءاً من الماضي.