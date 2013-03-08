مدرب الهلال "المفصول".. مُرشح لتدريب بطل فرنسا

يتواجد المدرب السابق لنادي الهلال السعودي لكرة القدم، أنطوان كومبواريه ضمن قائمة المرشحين لرئاسة الإدارة الفنية لفريق مونبيلييه، الفرنسي، بداية من الصيف المقبل، خلفاً لريني جيرار، الذي تأكد رسمياً رحيله عن الفريق عند نهاية الموسم الكروي الحالي.

وكشف رئيس نادي مونبيلييه، لويس نيكولان، أن الفرنسي كومبواريه ومواطنه ريموند دومينيك يُعدان أبرز المرشحين لتدريب فريقه في الموسم الجديد.. وقال نيكولان في تصريح لإذاعة "آر أم سي" الفرنسية: "لقد كاد ريموند دومينيك يُتوج باللقب العالمي سنة 2006 ولن يزعجني أبداً تدريبه لفريق مونبيلييه.. سأناقش الأمر مع ميشال ميزي (مستشاره الرياضي) وابني لوران (المدير التنفيذي للنادي). كما أني أفكر أيضا في إمكانية استقدام كومبورايه".

وكان نادي مونبلييه قد توج في الموسم الماضي (2011-2012) بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، ولكنه فقد نسبة كبيرة من حظوظ الاحتفاظ بتاجه في الموسم الجاري حيث يقع حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري، بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر نادي باريس سان جيرمان، وذلك قبل 11 جولة من اختتام المسابقة.

وكان كومبواريه قد أقيل من تدريب نادي الهلال السعودي يوم 31 يناير الماضي بعد ساعات قليلة فقط من الهزيمة التي تلقاها الفريق "الأزرق" أمام الغريم التقليدي، نادي النصر، في مباراة لحساب الجولة 18 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقد سبق لكومبواريه (48 سنة) العمل في الدوري الفرنسي حيث درب أندية ستراسبورغ في موسم 2003 - 2004، وفالنسيان من 2005 إلى 2009 ثم باريس سان جيرمان من 2009 إلى 2011، والذي توج رفقته بلقب كأس فرنسا لكرة القدم لموسم 2009 -2010.

