تشلسي يغازل ثلاثة إيطاليين لإنقاذ الفريق

دخل ثلاثة من أشهر المدربين الإيطاليين في الوقت الراهن في دائرة اهتمام مالك نادي تشلسي الإنكليزي، الروسي رومان ابراموفيتش من أجل اختيار أحدهم ليتعاقد معه لتدريب الفريق اللندني خلفا للإسباني رافائيل بينتيز الذي يملك عقدا لنهاية الموسم مع الفريق.

وتداولت صحف إنكليزية أسماء المدربين الثلاثة، وهم المدير الفني الحالي للمنتخب الروسي فابيو كابيلو، والمدير الفني لنابولي الإيطالي والتر ماتزاري، ومواطنه المدير الفني ليوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي.

وكشفت تقارير صحافية، أن اسم كابيلو طرح كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم، في حين تتم المفاضلة بين ماتزراي وكونتي للإشراف على تشلسي بدءا من الموسم المقبل.

وفيما يخص كابيلو، الذي يشرف على المنتخب الروسي، فيتطلع مالك تشلسي لاستعارته من الاتحاد الروسي لكرة القدم لمدة شهرين، وتحديدا حتى نهاية الموسم، خصوصا وأن إبراموفيتش يفكر بشكل جدي في إقالة المدرب الحالي بينتيز بعد التصريحات النارية التي أطلقها الأسبوع الماضي.

ويعد إبراموفيتش داعما قويا للاتحاد الروسي، الذي تشير صحيفة "الدايلي ميرور" أنه لن يعارض مالك تشلسي الذي يغدق عليه الكثير من الأموال والمساعدات، ولكن تتبقى الموافقة من المدرب الإيطالي نفسه.

إلى ذلك، يأمل تشلسي في اختيار مدرب دائم للفريق بدءا من الموسم المقبل، وتشير التوقعات بشكل جلي نحو مدرب نابولي ماتزاري الذي يفضله مالك تشلسي على مدرب يوفنتوس كونتي.

وينتهي عقد ماتزارى مع نادى نابولي نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتم تجديد تعاقده مع نابولي، حيث تشير التوقعات لرحيله عن سان باولو معقل نابولي، وهو الأمر الذي يتيح للفريق الإنكليزي الدخول بقوة لمفاوضته والتعاقد معه.

