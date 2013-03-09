توتي .. تحطيم الرقم القياسي أولاً ثم الاعتزال فوراً

لم يمل العالم على مدى العقود الأخيرة من ترديد مقولة المخترع الأمريكي توماس ألفا إديسون والتي ارتأى فيها بأن: "العبقرية قوامها 99% من العَرق، و 1% من الإلهام" ففي معظم قصص النجاح يوجد عنصر فارق يتعلق بالتفاني في العمل وبذل الجهد، فليس من المعقول أن يصل شخص ما إلى مستوى العبقرية من دون سعي أو عمل، كما لا يمكن تحقيق الإنجازات سوى بالمجهود الجبّار، هذه المقولة تنطبق أكثر من أي وقت مضى على قائد فريق روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، الذي سطر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات مسابقة الدوري الإيطالي بعدما بات ثاني أفضل هداف في تاريخ الكالشيو.



وقاد اللاعب الإيطالي المخضرم فريقه روما بداية الأسبوع الجاري لتحقيق فوز مستحق على ضيفه جنوى 3-1 بعد تسجيله هدفاً من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت لحساب الأسبوع 27 لبطولة السيريا "أ".



وضرب مهاجم منتخب "سكوادرا أتزورا"موعداً آخر مع تحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم يضاف إلى سلسلة إنجازاته بتسجيله هذا الهدف؛ ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف في الدوري الإيطالي إلى 225 هدفاً في 525 مباراة خاضها حتى الآن، محتلاً المركز الثاني في قائمة هدافي بطولة "الكالتشيو" منذ تأسيس البطولة عام 1898.



وتمكن توتي (36 سنة)، من الوصول إلى الرقم التاريخي للسويدي غونار نوردال اللاعب السابق لفريقي إيه سي ميلان وروما الإيطاليين والذي سجل 225 هدفا في 291 مباراة.



ويتفوق "ملك الكرة الإيطالية" على اللاعب السويدي السابق بأنه سجل جميع أهدافه مع فريق واحد وهو إنجاز قياسي تمكن من الوصول إليه في 21 يناير 2012 حين رفع رصيده إلى 211 هدفاً، متفوقاً على روندال بالذات.



وظهر فرانشيسكو توتي للمرة الأولى في تاريخه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإيطالي الذي لم يغادره حتى الآن في 28 مارس 1993 عندما كان يبلغ من العمر 16 سنة، حين دفع به مدرب الفريق الإيطالي آنذاك "فوغادين بوشكو" في مباراة بريشيا التي فاز بها فريق العاصمة الإيطالية بهدفين دون مقابل، كما نجح في تسجيل هدفه الأول مع النادي الإيطالي بتاريخ 24 سبتمبر 1994 في مباراة فريقه أمام فوجيا، و التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



ويتربع مهاجم المنتخب الإيطالي سيلفيو بيولا على عرش هدافي الدوري الإيطالي عبر تاريخه برصيد 274 هدفاً سجلها بقمصان عدة أندية إيطالية أبرزها يوفنتوس، و لاتسيو، وتورينو.



وأبدى توتي سعادته بعد وصوله إلى رقم "نوردال" التاريخي، معرباً عن أمله في أن يتخطى رقم "سيلفيو بيولا"، ومؤكداً على صعوبة الوصول إلى هذا الرقم كونه يبلغ حالياً الـ ٣٦ من عمره.



وأشار مهاجم الكرة الإيطالية - بنبرة لا تخلو من المزاح - في حديثه لشبكة "سكاي سبورت" إلى أنه سيحرص على تحطيم الرقم القياسي الخاص بـ " سيلفيو بيولا"، ومن ثم الاعتزال فوراً.



إلى ذلك، أثنى مهاجم نادي سيدني الاسترالي أليساندرو ديل بييرو، على الإنجاز التاريخي الذي حققه زميله السابق بالمنتخب الإيطالي فرانشيسكو توتي.



وكتب لاعب نادي يوفنتوس سابقاً في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "225 هدفاً يا له من رقم قياسي عظيم، بلغه لاعب من طراز العظماء، أحسنت صُنعاً فرانشيسكو".



من جانبه، هنأ الموقع الرسمي لنادي إيه سي ميلان توتي على هذا الإنجاز الرائع، إذ نشر الموقع الرسمي للنادي اللومباردي بياناً كتب فيه: "جماهير نادي الروسونيري كانت تتمنى أن يصل نجم الفريق السابق "شيفشينكو" لهذا الرقم القياسي حيث سجل اللاعب 175 هدفاً مع الفريق؛ لكن هذا الرقم تحقق بقدم لاعب كبير آخر هو فرانشيسكو توتي .. هنيئاً له".



وتذكر موقع ميلان الرسمي المباراة الودية التي بينه وبين ميلان وروما عام ٢٠٠٠، والتي صفّق فيها جمهور ميلان طويلاً لأداء توتي الرائع.