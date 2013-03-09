صحيفة إنكليزية لرونالدو: ما الذي تفعله أيها المتكبّر .. تعلّم من ميسي

وجهت صحيفة إنكليزية ذائعة الصيت انتقادات لاذعة إلى البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، بسبب ظهوره في إحدى الصور الفوتوغرافية رفقة سائقه الشخصي، وهو يرفع له المظلة الشمسية.



وصبت صحيفة "الدايلي ميل" الإنكليزية جام سخطها على تصرف رونالدو تجاه سائقه الشخصي، واصفة ما قام به رونالدو بأنه تقليد لعادات قديمة، وعودة لزمن العبودية.



وعنونت بتهكم: "ابتسامة جميلة .. رونالدو .. ولكن هل فعلا تحتاج لمن يحمل لك المظلة".



وتساءلت "الدايلي ميل" عن جدوى قيام رونالدو بمثل هذا التصرف، وإجبار سائقه على رفع المظلة له، خصوصا وأن الأجواء معتدلة في مدريد ولا تستدعى منه القيام بذلك.



وتابعت: "إن ما قام به رونالدو بمثابة تكبر ودلالة قوية على أن العادات القديمة لا تموت بسرعة".



ودعت الصحيفة الإنكليزية الهداف البرتغالي للتعلم قليلا من أخلاقيات وسمو وتواضع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلة: "ربما عليك تعلم بعض الأشياء من ميسي .. وانظر لما ظهر به من لباس في حفل "فيفا" الذي اختير فيه لجائزة الكرة الذهبية".



وتأتي الانتقادات اللاذعة التي ساقتها الصحيفة الانكليزية ضد رونالدو، بعد أيام قليلة من قيادته لفريقه الاسباني ريال مدريد للفوز على فريقه السابق مانشستر يوناتيد، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.