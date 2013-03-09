صيحات الاستهجان تدفع "إبراهيموفيتش" إلى التفكير في الرحيل

يبدو أن شهر العسل بين مهاجم المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وناديه باريس سان جيرمان الفرنسي قد شارف على الانتهاء، حيث كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلّو سبورت الإيطالية" عن إمكانية عودة اللاعب السويدي إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وألمح هداف الدوري الفرنسي إلى إمكانية الرحيل عن صفوف النادي الباريسي والعودة إلى صفوف يوفنتوس بسبب مشكلات حول راتبه، ناهيك عن صافرات الاستهجان التي تعرض لها من بعض أنصار "البي إس جي" على هامش مباراة مارسيليا في كأس فرنسا.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن القانون الذي سيطبق على أصحاب الثروات العالية والمجبرين على دفع ضريبة قيمتها 75 % من دخل صاحبها قد يضطر "إبرا" إلى الرحيل، مؤكدة بأن هذا القانون من شأنه أن يمنع اللاعبين من المجيء إلى فرنسا، مما قد يصطدم مع مشروع القطريين في النادي وقد يدفعهم إلى الانسحاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق العاصمة الفرنسية سيسعى بشتى الطرق للاستفادة من بيع نجمه السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ لكي يستثمر مبلغ انتقاله في التعاقد مع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفتى الذهبي لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي واين روني.

كما يأمل "باريس سان جيرمان"في عرض "إبرا" - الذي يرتبط بعقد حتى يونيو من العام 2015 - للبيع في سوق الانتقالات الصيفية لرغبته في عدم تحميل ميزانيته أعباء قد تخالف قانون الانفاق النظيف الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذ أن انضمام لاعب بحجم كريستيانو رونالدو أو واين روني إلى متصدر الدوري الفرنسي، من شأنه أن يحد من حركة التعاقدات في الفريق الباريسي.



ويُمني السلطان إبراهيم - قبيل رحيله - النفس في قيادة فريقه الفرنسي للتربع على عرش الكرة الأوروبية بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق له أن أحرز حتى الآن اللقب مع أي من الفرق التي لعب لها.



ويعتبر اللاعب الذي ينحدر من جذور بوسنية أغلى لاعب في التاريخ بالنظر إلى مجموع الصفقات التي أبرمها مع الأندية التي دافع عن ألوانها منذ عام 1999 مع نادي مالمو وهو النادي السويدي الذي قدمه للنجومية.



وأنهك"إبرا" خزينة الأندية التي نجحت في الظفر بخدماته منذ توقيعه عقد الانضمام إلى أياكس امستردام الهولندي قادماً من مالمو مقابل 8.9 مليون يورو عام2001، قبل أن ينتقل إلى الملاعب الإيطالية وبالتحديد مع يوفنتوس (16 مليون يورو)ليتجه بعدها إلى إنتر (24.8 مليون يورو)، قبل أن ينتقل إلى الملاعب الإسبانية مع برشلونة (69.88 مليون يورو)، ومن ثم عاد إلى الكالشيو لينضم لميلان (24 مليون يورو) وبانتقاله إلى باريس سان جيرمان وصل مجموع مبالغ انتقاله عبر الأندية إلى189.93 مليون يورو.