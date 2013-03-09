"فيفا" التدخين في كأس العالم وكأس القارات.. ممنوع

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أن التدخين سيكون محظورا خلال مباريات بطولتي كأس القارات 2013 وكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال جيروم فالكه، سكرتير عام الفيفا، على هامش زيارته التفتيشية الحالية للبرازيل، إن التدخين سيكون محظورا في كل من البطولتين.

وهذه هي الزيارة قبل الأخيرة لفالكه إلى البرازيل ضمن زيارات التفتيش على استعدادات البرازيل لاستضافة فعاليات كأس القارات والمقررة في الفترة من 15 إلى 30 يونيو المقبل.

وقال فالكه: "قرار جعل كل من بطولتي كأس القارات وكأس العالم خالية ونظيفة من التدخين يمثل خطوة طبيعية في تاريخ بطولاتنا الكبيرة. الفيفا واللجنة المنظمة للبطولتين يفتخران بالاستمرار في الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بهذا الشأن".

وأوضح فالكه أن الفيفا "يعترف بأن التدخين والآثار غير المباشرة للتبغ تدمر الجهود العالمية التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في مجال الاهتمام بالصحة والأمن".

ويتضمن قرار الفيفا توفير أماكن تخصص للمدخنين في فترات الراحة بين الأشواط.

