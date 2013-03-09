"قميص" فان بيرسي .. الأكثر مبيعاً

تصدر قميص الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يوناتيد الإنكليزي مبيعات قمصان لاعبي الدوري الإنكليزي، متفوقا على العديد من النجوم واللاعبين، وذلك بعد انضمامه مطلع الموسم الحالي لصفوف يوناتيد متصدر الدوري الإنكليزي.



ونشرت صحيفة "الدايلي ميل" الإنكليزية إحصائية أعدتها شركة "كيت باج"المتخصصة في تسويق وبيع قمصان نجوم الدوري الإنكليزي، وأظهرت من خلالها تفوق فان بيرسي بنسبة كبيرة عن منافسيه من لاعبي الدوري.



وحقق قميص فان بيرسي رقما كبيرا تجاوز الـ25% من مبيعات الشركة، وذلك بفضل تألقه مع مانشستر يوناتيد هذا الموسم، بعد انتقاله له قادما من أرسنال نظير 24 مليون جنيه استرليني.



وجاء قائد ليفربول ستيفان جيرارد في المركز الثاني بنسبة 8.2%، في حين حل مهاجم مانشستر يوناتيد واين روني في المركز الثالث بنسبة 6%.



وكشفت الاحصائية عن مجيء لاعب مانشستر يوناتيد الياباني شينغي كاغاوا في المركز الرابع بنسبة 5.8%، وذلك بسبب الإقبال الكبير على شراء قمصانه في منطقة آسيا.



أما الأوروغوياني لويس سواريز متصدر لائحة هدافي الدوري الإنكليزي فقد جاء في المركز الخامس بنسبة 3.6%، بينما حل البلجيكي ايدين هازارد سادسا بنسبة 3.1%.



واحتل بول سكولز المركز السابع بنسبة 2.7%، بينما جاء الإسباني فرناندو توريس ثامنا بنسبة 2.5%، في حين حل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو تاسعا بنسبة 2.2%، وفي المركز العاشر جاء الألماني لوكاس بودولسكي بنسبة 2.1%.



يذكر أن قمصان مانشستر يونايتد تعد الأكثر رواجا ومبيعا من بين قمصان أندية الدوري الإنكليزي، متقدما على غريمه مانشستر سيتي وتشلسي وأرسنال.