الانضباط السعودية تقر سلسلة عقوبات رادعة بحق 10 لاعبين

فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، سلسلة من العقوبات الرادعة بحق الخارجين عن الروح الرياضية في المنافسات المحلية، وبدت العقوبات المفروضة على ثمانية لاعبين من نادي الوادي الأخضر الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة هي الأكثر قسوة؛ بحجة ضرب وركل ورفس الحكم الذي أدار مباراة فريقهم أمام الترجي، فضلا عن تمزيق ملابسه وهو ملقى على الأرض قبل أن يغشى عليه من جراء الضرب المبرح الذي واجهه.

وعاقبت لجنة الانضباط السعودية 7 لاعبين من فريق الوادي الأخضر بالإيقاف عامين وهم: مرضي مبارك وعبدالرحمن مسفر ومحمد فلاح وجبران جبران وذياب محمد وخالد محمد فضلا عن تغريم كل واحد منهم 10 آلاف ريال سعودي، فيما عاقبت المتسبب في معركة الضرب ضد حكم المباراة، اللاعب بتال هزاع بتال بالإيقاف ثلاثة أعوام مع تغريمه ماليا 10 آلاف ريال سعودي.

وحرمت لجنة الانضباط السعودية جمهور نادي الوادي الأخضر من حضور مباراة واحدة للفريق.

وبررت الانضباط قرارها بسبب عبارات مذهبية رددها الجمهور ضد حكم المباراة وغرمت النادي ماليا 25 ألف ريال.

ولم تتوقف عقوبات لجنة الانضباط على هذا الفريق بل امتدت إلى جدة، حيث عاقبت نادي أهلي جدة بغرامة مالية قدرها 112 ألف ريال بسبب ترديد جماهير الفريق عبارات بذيئة تجاه حكم مباراة فريقهم التي جرت أمام الوحدة، ضمن منافسات كأس الأمير فيصل بن فهد الأولمبية تحت 20 عاما، وأوقفت اللجنة لاعب أهلي جدة أحمد عيد العوفي 3 مباريات رسمية مع تغريمه ماليا 22 الف ريال.

وامتدت العقوبات الانضباطية الكبيرة التي فرضتها اللجنة اليوم إلى فهد الثنيان حارس مرمى فريق التعاون بسبب قيامه بالبصق المهين تجاه حكم مباراة فريقه أمام نجران، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث أوقفت اللجنة الحارس 6 أشهر نظير ما بدر منه، مع عدم احتساب فترة التوقف خلال شهر الصيف ضمن مدة العقوبة بحيث تستمر معه مطلع الموسم الكروي الجديد.

واعتبرت لجنة الانضباط القرار قابل للاستئناف علما أنها غرمته بنحو 25 ألف ريال.

وذكر نادي التعاون أنه سيقوم بالاستئناف ضد القرار الذي سيضعه في مأزق كونه ينافس على البقاء في الدوري، إذ يمتلك الفريق 16 نقطة ويحتل المرتبة الـ12.

