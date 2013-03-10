مشجع سعودي يسخر من محترف النصر: "قُل .. أنا توهيقه"

استغل مشجع سعودي عدم دراية اليوناني أنغيلوس خاريستياس، المحترف في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر باللغة العربية ولهجاتها، وطلب منه الحديث أمام الكاميرا واصفاً نفسه بـالـ"مقلب"، دون أن يعي معنى ما يقول، قبل أن ينشر مقطع الفيديو على موقع "يوتيوب"، مثيراً عاصفة من ردود الفعل الساخرة.

وظهر في المقطع خاريستياس وهو يجلس في أحد المطاعم مع زميله البحريني محمد حسين، المحترف أيضاً في الفرقة الصفراء، يتناولان طعام الغذاء، قبل أن يقترب منهما مشجع ويطلب من اللاعب اليوناني ترديد العبارة الشهيرة لرئيس نادي النصر الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود: "النصر بمن حضر".

ولم يكتف المشجع بذلك، بل طلب من خاريستياس ترديد جملة أخرى، باللهجة السعودية: "أنا توهيقه"، وهي كلمة تعني "أنا مقلب"، وقد قالها اللاعب اليوناني مبتسماً دون أي إدراك لمعناها في وقت كان زميله البحريني منشغلاً بمكالمة هاتفية.

وبمجرد انتشار مقطع الفيديو على موقع "يوتيوب" وتداوله بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، أثار ردود فعل وتعليقات مختلفة، وإن طغى عليها طابع السخرية من اللاعب، فيما استغرب كثيرون وصول المشجع للمحترف اليوناني بكل سهولة دون اتخاذ إدارة ناديه لأي احتياطات تحول دون ذلك.

وكان النصر تعاقد مع خاريستياس عقب إقفال باب الانتقالات الشتوية الأخيرة كبديل للمحترف الإكوادوري جيمي أيوفي المصاب، وقد رافق ذلك جدلاً قانونياً وإعلامياً واسعاً لم يحل دون موافقة الاتحاد السعودي على مشاركته أمام الهلال في نهائي كأس ولي العهد، وقد ساهم اللاعب في خسارة فريقه بعدما أهدر ركلة ترجيح.

