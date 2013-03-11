تقرير "سري" يبعد حارس النصر عن المنتخب السعودي

خلت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التي أعلنها المدير الفني، لوبيز كارو، قبل دقائق، "مجدداً" من اسم حارس مرمى فريق النصر، عبدالله العنزي، الذي كان عدم استدعائه للمنتخب الأول في الاستحقاقات الماضية، مثار جدل، وسبباً في سخط أنصار النادي على مسيري المنتخب فنياً وإدارياً، إذ يرون أن لاعبهم يقدم مستويات لافتة، ويفوز بإشادات النقاد والمحللين الرياضين، وساهم في حماية فريقه من الخسارة غير مرة، إلا أنه لا يستدعى لمعسكرات المنتخب السعودي، ويغيب عن تشكيلتيه الأساسية والاحتياطية.

وكشف مصدر لـ"العربية.نت" أن ما يمنع ضم الحارس النصراوي إلى منتخب بلاده، هو تقرير "سري" قُدّم من إدارة المنتخب الأولمبي وموقع باسم مدير المنتخب آنذاك وجدي الطويل، يشير فيه إلى عدم انضباطية اللاعب خلال المعسكر وعدم انصياعه للأوامر الإدارية والفنية.

كما استبعد من القائمة الخضراء المدافع الاتحادي أسامة المولد، والمهاجم الشبابي ناصر الشمراني، فيما انضم لها للمرة الأولى لاعب وسط اتحاد جدة عبدالفتاح عسيري.

وسينتظم اللاعبون في المعسكر الإعدادي لمقرر إقامته في ماليزيا بعد أربعة أيام، ويستمر حتى ٢٠ مارس ٢٠١٣، استعدادا لمواجهة المنتخب الإندونيسي يوم ٢٣ مارس ضمن التصفيات التمهيدية لبطولة كأس الأمم الآسيوية، على أن يكون مساء بعد غد الأربعاء موعداً لتجمع اللاعبين في فندق راديسون ساس بالرياض ماعدا لاعبي النادي الأهلي الذين سينضمون لبعثة المنتخب في مطار دبي يوم الخميس لمشاركتهم مع ناديهم ضد فريق نادي النصر الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا.

وضمت القائمة الجديدة، وليد عبدالله، وعبدالله السديري، وفواز القرني الذي حل بديلاً عن حارس التعاون فهد الثنيان، الموقوف محلياً ٦ أشهر تأديبياً لبصقه على الحكم، وسلطان البيشي، وعمر هوساوي، وأسامة هوساوي، وأحمد عسيري، وعبدالله الزوري، وكامل الموسى، وعلي الزبيدي، ومنصور الحربي، وشايع شراحيلي، وسعود كريري، وتيسير الجاسم، وحسين المقهوي، وإبراهيم غالب، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، ونواف العابد، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، وحمدان الحمدان، وفهد المولد، ونايف هزازي، ويوسف السالم.

