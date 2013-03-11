حسني مبارك يطالب المصريين بالالتفاف حول الرئيس مرسي

قال فريد الديب، محامي الرئيس السابق، إن مبارك وصف مَنْ يقومون بأعمال التخريب أو الحرق بالبلطجية، ودعا الشعب المصري إلى الالتفاف حول الرئيس محمد مرسي، وعبّر عن حزنه لما وصلت إليه الأمور.

وقال فريد الديب لـ"العربية.نت": "التقيتُ الرئيس مبارك يوم الخميس الماضي وكانت الأحداث مشتعلة وشعرت بأن الرئيس مبارك حزين لما يجري، ولم يوجه رسالة أو نصائح للرئيس مرسي حول كيفية التعامل مع الأحداث الجارية".

وأضاف أنه يحسب للنائب العام "الحالي" أنه رجل طبّق القانون تطبيقاً صحيحاً وبعدالة متناهية عندما جاءه تقرير بأن موكلي كبير في السن وحالته متدهورة فأمر بنقله من مستشفى طرة إلى المستشفى العسكري فوراً بعكس النائب العام السابق.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "الشعب يريد" الذي يُذاع على قناة "التحرير"، أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت الرئيس السابق حسني مبارك بإقامة قواعد عسكرية في مصر لكنه رفض ذلك.

وأكد الديب أن مبارك قال لي: "أنا لم أكن يوماً على علاقة طيبة بأمريكا ما عدا العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأنه لم يستجب لأي طلب من طلبات أمريكا تخصّ السيادة المصرية، بالإضافة إلى أن أمريكا كانت تريد جزءاً من الشريط الحدودي على سيناء من أجل أن تجعل الفلسطينيين يستوطنوه، ولكنه رفض أيضاً".